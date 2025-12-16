Marco Petereit beendet nach Saisonende sein Spielertrainer-Engagement

Marco Petereit hat die SC-Verantwortlichen und Spieler darüber informiert, dass er sein Engagement als Spielertrainer nach dem Ablauf der aktuellen Saison beenden muss.
Die Entscheidung fiel rein aus privaten und beruflichen Gründen, weil er den zeitlichen Aufwand zwischen Familie, Beruf und Fußball nicht mehr in dem Maß und der Energie erfüllen kann, wie er den Anspruch an sich selbst hat.
Bis zum Saisonende wird er aber seine volle Kraft und Energie in die weitere sportliche Entwicklung der Mannschaft stecken.
Der SC zeigt volles Verständnis, bedankt sich recht herzlich bei Marco Petereit für seine bisherige hervorragende Arbeit und begibt sich nun auf die Suche nach einer Nachfolge-Lösung.