Marco Meyer sorgt mit seinem Fehlen für Wirbel

Allerdings sind in einem Mannschaftssport auch den herausragenden Individualisten Grenzen gesetzt. Diese werden die Klub-oberen dem Spieler nun aufzeigen müssen, um auch ein Signal in die Kabine zu senden, dass niemand einen Freifahrtschein besitzt.

Dass am Wochenende auch gleich wieder Gerüchte aufkamen, die Meyer mit einem Wechsel zum Kreisligisten Sportfreunde Gerresheim in Verbindung brachten, werden die Parteien sicher auch thematisieren. Wobei diese nicht unbedingt etwas besagen müssen, da sie auch in der Vergangenheit immer mal aufkamen und sich bislang nie konkretisierten.

Die Mannschaft um Kapitän Andreas Plödereder ließ sich von dem Störfeuer am Sonntag jedenfalls nicht irritieren. Sie gab auf dem Platz die passende Antwort, besiegte Eller mit einer geschlossenen Teamleistung und einem gut aufgelegten Torhüter Timo Utecht mit 1:0 und zeigte, dass sie auch ohne ihren beliebten Torjäger Spiele gewinnen kann.