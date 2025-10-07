Marco Meyer sorgt mit seinem Fehlen für Wirbel

Die DJK Sparta Bilk hat mit dem 1:0 über die TSV Eller 04 am Sonntagnachmittag ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Sieg im Spitzenspiel der Bezirksliga war auch deshalb bemerkenswert, weil er ohne Marco Meyer errungen wurde. Der 34-jährige Torjäger fehlte im Aufgebot des neuen Tabellenführers. Und das hatte nichts mit einer Sperre, Krankheit oder Verletzung zu tun. Vielmehr hatte Meyer schon die Trainingseinheiten vor dem Derby unter der Woche unentschuldigt sausen lassen.
Das bestätigte Spartas Sportlicher Leiter Marcel Krüger auf Anfrage und brachte zugleich sein Unverständnis zum Ausdruck. „Das Verhalten hat uns natürlich alle enttäuscht.“ Warum es überhaupt soweit kam, das wollen Klub und Spieler in einem Gespräch aufarbeiten. Es würde schon überraschen, wenn dabei nicht auch die Auswechslung Meyers im Duell mit dem MSV Düsseldorf eine Woche zuvor zur Sprache käme.
Heimann hatte seinen Angreifer da nach gut einer Stunde vom Feld genommen, um das 2:2 gegen einen drückenden Gegner mit einem laufstarken Akteur mehr abzusichern. Aus Trainersicht eine verständliche taktische Maßnahme, die letztlich ja auch Früchte trug. Aus dem Blickwinkel des Stürmers aber offenbar eine Art Majestätsbeleidigung.
Man darf gespannt sein, wie der Klub die Disziplinlosigkeit des Routiniers sanktionieren wird. Fest steht, dass die Liebesbeziehung zwischen Klub und Spieler erste Risse bekommen hat. Meyer hatte in der vergangenen Saison nach seinem Wechsel vom TuS Gerresheim gleich 44 Ligatore für Bilk erzielt. Eine Fabelquote, die dem schussgewaltigen Sturmtank auch ein besonderes Standing einbrachte.
Allerdings sind in einem Mannschaftssport auch den herausragenden Individualisten Grenzen gesetzt. Diese werden die Klub-oberen dem Spieler nun aufzeigen müssen, um auch ein Signal in die Kabine zu senden, dass niemand einen Freifahrtschein besitzt.
Dass am Wochenende auch gleich wieder Gerüchte aufkamen, die Meyer mit einem Wechsel zum Kreisligisten Sportfreunde Gerresheim in Verbindung brachten, werden die Parteien sicher auch thematisieren. Wobei diese nicht unbedingt etwas besagen müssen, da sie auch in der Vergangenheit immer mal aufkamen und sich bislang nie konkretisierten.
Die Mannschaft um Kapitän Andreas Plödereder ließ sich von dem Störfeuer am Sonntag jedenfalls nicht irritieren. Sie gab auf dem Platz die passende Antwort, besiegte Eller mit einer geschlossenen Teamleistung und einem gut aufgelegten Torhüter Timo Utecht mit 1:0 und zeigte, dass sie auch ohne ihren beliebten Torjäger Spiele gewinnen kann.