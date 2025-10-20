Marco Meyer betreibt Wiedergutmachung

Wenn es noch einer Wiedergutmachung von seiner Seite bedurfte, dann hat Marco Meyer sie am Sonntagnachmittag betrieben. Mit einem satten Schuss mit links aus 16 Metern Entfernung (87.) entschied der Torjäger der DJK Sparta Bilk das Derby gegen den DSC 99. Bilks Trainer Jörn Heimann hatte den 35-Jährigen zunächst eine Hälfte lang auf der Bank schmoren lassen. Doch Meyer, der unlängst durch unentschuldigtes Fehlen für Aufruhr sorgte, zeigte die richtige Reaktion. „Er hat schon unter der Woche richtig gut trainiert und nun mit seinem Tor gezeigt, dass er wieder da ist“, freute sich Heimann für seinen Routinier.

Dass Meyer beim etwas schmeichelhaften 1:0-Erfolg mal wieder zum Matchwinner avancierte, ärgerte Dennis Dowidat maßlos. „Er hat in der letzten Saison 44 Tore erzielt. Und wir lassen so jemanden aus 16 Metern frei zum Abschluss kommen. Das darf nicht passieren“, konstatierte der Mittelfeldregisseur des DSC nach der Partie. Darüber hinaus machte Dowidat aber auch noch einen anderen Knackpunkt aus. „Bevor sie das Tor machen, müssen wir die Partie schon für uns entschieden haben.“ Auch Jörn Heimann wollte da nicht komplett widersprechen. „Was der DSC liegen gelassen hat, war schon enorm. Der Sieg für uns war nicht unbedingt verdient. Aber wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit. In der vergangenen Saison hätten wir das Spiel wahrscheinlich verloren“, meinte der 45-Jährige.

Nach einer etwas verhaltenen Anfangsphase, in der Sparta mit einem Marco Meyer von Beginn an in der Startelf vermutlich schon früher in Führung gegangen wäre, waren es die Gäste, die die besseren Chancen hatte. Kurz vor der Pause schnupperten Onurcan Baysal und Ayoub Alaiz am Führungstreffer, den nach etwa 55 Minuten Anton Redlich hätte erzielen müssen. Nach einem Freistoß von Dowidat fiel der Ball dem Abwehrspieler fünf Meter vor dem Tor der Hausherren vor die Füße. Doch Redlich brachte das Kunststück fertig und jagte das Spielgerät in die Wolken. Es war eine Mischung aus Pech und Unvermögen, die dem Tabellenelften im Weg stand. Auch Alaiz hatte bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte noch eine große Gelegenheit auf dem Schlappen. „Von uns war zwischen Minute 45 und 75 wirklich nicht viel zu sehen“, gab Heimann zu. Allerdings verlieh der Coach seiner stark ersatzgeschwächten Mannschaft mit den Hereinnahmen von Ben Abelski und Gianluca De Meo noch einmal neue Impulse.