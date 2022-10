Marco Liebmann ist neuer Trainer beim FC Wacker

Marco Liebmann (44) hat als Cheftrainer beim FC Wacker zunächst mal nur bis zur Winterpause zugesagt, schließt aber eine Verlängerung nicht aus. Er will quasi in der Praxis herausfinden, ob sich das Trainer-Amt in Biberach mit seiner Rolle als Vater dreier kleiner Kinder und seinem Beruf vereinbaren lässt. Wackers Abteilungsleiter Uwe Ehing zeigt Verständnis dafür, auch wenn er gerne eine längere Laufzeit vereinbart hätte: "So können beide Seiten sehen, ob es passt."



Unterstützt wird Liebmann von den Co-Trainern Manuel Mohr, dem Kapitän von Wackers Erster und Kerem Cerit, langjähriger Landesligaspieler beim FC Wacker.



Liebmann war diesen Sommer nach drei Jahren als Trainer bei A-Ligist SG Griesingen (Bezirk Donau) ausgestiegen, um sich eine Pause zu gönnen. Zuvor hatte er fünfeinhalb Jahre lang in Warthausen gecoacht.

Als Spieler kickte Liebmann knapp zwölf Jahre lang in der Landesliga: zehn Jahre bei den SF Schwendi, die restliche Zeit bei der SGM Warthausen/Birkenhard.