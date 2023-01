Marco Jantz trainiert den VfB Bodenheim Der Landesligist hat seinen neuen Cheftrainer vorgestellt +++ Der neue Coach kommt von Wormatia Worms und hat schon unter 05-Cotrainer Babak Keyhanfar Erfahrungen gesammelt

Nach dem Rücktritt von Cheftrainer Jürgen Collet hatten der sportliche Leiter Günter Loos und Stürmer Norman Loos die Mannschaft federführend betreut, die nach dem zwischenzeitlichen Absturz auf den letzten Rang als Tabellenneunter überwintert. „Wir wollen die Interimslösung nicht die gesamte Rückrunde über durchziehen“, sagt Riebel. Eine Überlegung war, das Angebot von Ex-Coach Dennis Bingenheimer, auszuhelfen, anzunehmen. In jedem Fall sollte nach dem erfahrenen Collet ein junger Chefcoach her. Riebel strebt eine längerfristige Zusammenarbeit an, einstweilen läuft die Vereinbarung mit Jantz aber bis Saisonende.

Vorschusslorbeeren für ambitionierten Jantz

„Was immer wir sagen, ist, wenn es nicht läuft, eh Schall und Rauch“, sagt Riebel. Der Schock des so schnell gescheiterten Projekts Collet samt des noch schnelleren Rückzugs von Co-Trainer Niklas Grimm sitzt tief am Guckenberg. Die Personalie Jantz ist mit vielen Hoffnungen verknüpft. Der zweifache Familienvater aus Selzen, der gerade im Nachbardorf Hahnheim baut und in Wiesbaden arbeitet, war schon in Marienborn und Gonsenheim U19-Trainer sowie für ein Jahr Assistent von Peter Neustädter in der B-Jugend-Bundesliga beim SV Wehen Wiesbaden. Im Aktivenbereich kommen ein halbes Jahr Erfahrung neben Guido Ritz an der Kirschhecke sowie ein Jahr als Co von Babak Keyhanfar am Wildpark hinzu.

„Er hat den A-Schein, lässt fachlich gar keine Zweifel aufkommen, spricht die Sprache der Spieler. Wir haben die Hoffnung, dass er den richtigen Ton trifft, und nehmen aus den Gesprächen mit, dass er mit Feuereifer an die Aufgabe herangehen wird. Er ist gut vernetzt, kennt sich im Mainzer Raum bestens aus“, sagt Riebel – wohl wissend, dass die Hoffnungen vor einem halben Jahr kaum geringere waren. „Wir haben alle Lehrgeld gezahlt“, sagt der Vorsitzende, „die Mannschaft hat schon Charakter, aber sie als untrainierbar zu bezeichnen, wäre nicht fair.“ Als die Spieler in der Pflicht standen, habe man gesehen, wozu sie imstande sind.