Marco Jantz geht in die Bezirksliga

Thomas Baumgärtner, der Sportliche Leiter im Hahnheimer Nachbarort, äußert sich in der Vereinsmitteilung hoch zufrieden: „Ich freue mich natürlich sehr, dass wir diese für uns so wichtigen Personalien verkünden dürfen. Zum einen ist es uns gelungen, mit Marco Jantz einen renommierten Trainer für den TSV zu gewinnen. Zum anderen holen wir mit Marcel Baumgärtner einen echten Zornheimer zurück nach Hause. In den Vorgesprächen war schnell klar, dass beide genau die Impulse mitbringen, die wir benötigen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. Menschlich wie fachlich sind das absolute Top-Jungs.“

Das neue Trainerteam wird bereits in der Winterpause die Arbeit aufnehmen. Der Verein spricht von einer langfristigen Zusammenarbeit. Verein und Trainerduo verfolgten gemeinsam mit dem bisherigen spielenden Trainer Fabian Meurer das Ziel, die sportliche Entwicklung nachhaltig zu stabilisieren und kontinuierlich voranzubringen. Meurer bleibt dem Team als spielender Co-Trainer erhalten. Meurer begrüßt, wie der Club betont, die Verstärkung ausdrücklich. Er sei selbst eine treibende Kraft im Prozess, das Trainerteam weiter auszubauen, gewesen.



Marco Jantz sagt:

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Zornheim. Das Gesamtpaket hat in diesem Moment einfach wunderbar gepasst. Zornheim verfügt über eine interessante Mannschaft, bei der eine hohe Vereinsidentifikation im Vordergrund steht, sowie über fantastische Rahmenbedingungen in der Infrastruktur. Darüber hinaus besitzt das Team ein großes Entwicklungspotenzial. Auch menschlich habe ich mich in den Gesprächen extrem gut aufgehoben gefühlt und bin glücklich über die Zusammenstellung des Trainerteams und der sportlichen Leitung. Zudem war es mir ein wichtiger Faktor, dass ich künftig neben meiner großen Leidenschaft als Trainer parallel wieder mehr Zeit für meine Familie habe.“



Marcel Baumgärtner sagt:

„Ich freue mich unglaublich, wieder beim TSV Zornheim zu sein und gemeinsam mit dem Trainerteam und den Spielern neue Herausforderungen anzugehen. Es ist ein tolles Gefühl, in meinem Heimatverein Verantwortung zu übernehmen und die Mannschaft zu unterstützen. Gleichzeitig möchte ich meinen Dank an den VfB Bodenheim aussprechen. Die Zeit war für mich sehr lehrreich, ich habe viele tolle Menschen kennen gelernt und konnte ohne jeglichen Druck als Trainer reifen und mich weiterentwickeln. Ich danke allen Verantwortlichen, Trainern und Spielern für die tolle Zusammenarbeit und die vielen wertvollen Erfahrungen.“