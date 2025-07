Marco Hanser wechselt von der SG FC Wehr-Brennet nach Laufenburg

Der aus Görwihl stammende Marco Hanser durchlief nach der D-Jugend seines Heimatvereins SV Görwihl sämtliche Juniorenteams der SG FC Wehr-Brennet. Nach einem Jahr in der U17 des FC Aarau war er mit den A-Junioren der SG FC Wehr-Brennet in die Verbandsliga aufgestiegen.

Im Aktivteam des Bezirksligisten SG FC Wehr-Brennet stand er schon als A-Jugendlicher mehrfach im Aufgebot. In seinem ersten offiziellen Aktivjahr zählte er schon bald zu den Leistungsträgern im Team. In der abgelaufenen Saison hat Hanser in 30 Bezirksligaeinsätzen 35 Tore erzielt. Darüber hinaus war er an zehn weiteren Treffern als Vorbereiter beteiligt. Kein Wunder, dass höherklassige Vereine ihre Fühler nach dem 20 jährigen Stürmertalent ausgestreckt hatten.

Nun hat sich Marco Hanser für den SV 08 Laufenburg entschieden, der ihm die Möglichkeit bietet, nun auch als Aktiver Verbandsligaluft zu schnuppern.