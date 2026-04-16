Marco Hammers verlängert beim SV Eilendorf

Auch in unserer Zweiten gibt es keine Veränderung auf der Position des Cheftrainers. Marco Hammers, der zu Saisonbeginn den Weg zurück an die Halfenstraße gefunden hat, setzt seine Arbeit bei uns über den Sommer hinaus fort.



„Marco ist für uns ein absoluter Glücksgriff. Seine SVE-Vergangenheit und sein Hunger auf Erfolg machen ihn für uns zum perfekten Trainer der Zweiten. Er hat in kurzer Zeit das Team auf ein neues Niveau gehoben und wir sind uns sicher, dass eine weitere Entwicklung der Mannschaft mit ihm möglich ist“, so Abteilungsleiter Kevin Krupp.