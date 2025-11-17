Marco Grüttner Weilers Matchwinner, Hertmannsweiler 9:1, Steinbach 9:2

Kreisliga A1:

SV Remshalden – VfL Winterbach 6:0

Remshalden dominierte die Partie von Beginn an und stellte früh die Weichen auf Sieg. Nico Bauer eröffnete das Torfestival per Handelfmeter (13.) und legte wenig später einen Doppelpack nach (30., 33.). Auch nach der Pause blieb Remshalden klar überlegen: Luca Bader (49.), Henry Stöhr (53.) und Lars Linsenmaier (70.) sorgten für einen deutlichen 6:0-Heimsieg.

SV Breuningsweiler II – SV Hertmannsweiler 1:9

Hertmannsweiler überrannte den SVB II in der Anfangsphase förmlich und führte nach nur 21 Minuten bereits mit 5:0. Marco Schäfler (8., 21.), Luca Yannik Schneider (11.), Sulayman Ceesay (13.) und Tim Bachmann (17.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Breuningsweiler verkürzte zwar durch Nicklas Stöckl (60.), doch die Gäste legten gnadenlos nach: Sidar Öztopal (62.), Boris Antic (71.) sowie ein Doppelpack von David Weller (72., 75.) machten den Kantersieg perfekt. Eine einseitige Partie mit einem überragend aufgelegten Hertmannsweiler.

TSV Schornbach II – Anagennisis Schorndorf 5:2

Schornbach erwischte einen Traumstart: Simon Dreher traf bereits nach zwei Minuten und legte in der 24. Minute nach. Zwar antwortete Schorndorf sofort durch Tsilimantos (25.), und Elhor glich nach dem Seitenwechsel aus (51.), doch Schornbach schlug eindrucksvoll zurück. Claudio Isbaner (53.) brachte sein Team erneut in Führung, Nick Albeck erhöhte (68.), ehe Isbaner kurz vor Schluss (82.) seinen Doppelpack perfekt machte.

SV Fellbach II – SSV Steinach-Reichenbach 1:3

Ein unglückliches Eigentor von Yonathan (8.) brachte die Gäste früh in Führung. Steinach-Reichenbach nutzte den Schwung und erhöhte durch Vily Leandre Djine Toukam (14., 50.). Fellbach II stemmte sich gegen die Niederlage und kam durch Rrustem Shehaj (56.) zum Anschluss, doch zu mehr reichte es nicht.

FC Kosova Kernen – SC Korb 1:0

In einer intensiven, hart umkämpften Begegnung reichte eine späte Szene zur Entscheidung: Marek Zeich verwandelte in der 82. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Korb drängte danach auf den Ausgleich, doch Kosova verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Heimsieg über die Zeit.

TV Weiler/Rems – TB Beinstein 5:1

Weiler/Rems zeigte sich in bester Spiellaune. Simon Zasinski (20.) und ein Eigentor von Athanasiadis (23.) stellten früh auf 2:0, ehe Marvin Besser (44.) vor der Pause weiter erhöhte. Beinstein kam durch Florian Keiner (53.) kurzzeitig heran, doch Panagos (57.) und Rienecker (89.) machten den deutlichen 5:1-Erfolg perfekt. Eine überzeugende Vorstellung des Gastgebers.

1. FC Hohenacker – VfR Birkmannsweiler 2:3

Birkmannsweiler erwischte den besseren Tag und führte durch Treffer von Niklas Nießner (19.) und Meridon Samahodaj (47.) verdient. Julian Kögel erhöhte auf 0:3 (73.). Doch Hohenacker zeigte Moral: Harun Velic (78.) und ein später Foulelfmeter von Tim Benkeser (90.) sorgten noch einmal für Spannung. Am Ende blieb es dennoch beim Auswärtssieg, den Birkmannsweiler vor allem dank der starken Phase nach der Pause einfuhr.