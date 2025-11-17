 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Marco Grüttner Weilers Matchwinner, Hertmannsweiler 9:1, Steinbach 9:2

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

KL A1 Rems/Murr/Hall
KL A2 Rems/Murr/Hall
KL A3 Rems/Murr/Hall
KL A4 Rems/Murr/Hall
In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SV Remshalden – VfL Winterbach 6:0
Remshalden dominierte die Partie von Beginn an und stellte früh die Weichen auf Sieg. Nico Bauer eröffnete das Torfestival per Handelfmeter (13.) und legte wenig später einen Doppelpack nach (30., 33.). Auch nach der Pause blieb Remshalden klar überlegen: Luca Bader (49.), Henry Stöhr (53.) und Lars Linsenmaier (70.) sorgten für einen deutlichen 6:0-Heimsieg.

SV Breuningsweiler II – SV Hertmannsweiler 1:9
Hertmannsweiler überrannte den SVB II in der Anfangsphase förmlich und führte nach nur 21 Minuten bereits mit 5:0. Marco Schäfler (8., 21.), Luca Yannik Schneider (11.), Sulayman Ceesay (13.) und Tim Bachmann (17.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Breuningsweiler verkürzte zwar durch Nicklas Stöckl (60.), doch die Gäste legten gnadenlos nach: Sidar Öztopal (62.), Boris Antic (71.) sowie ein Doppelpack von David Weller (72., 75.) machten den Kantersieg perfekt. Eine einseitige Partie mit einem überragend aufgelegten Hertmannsweiler.

TSV Schornbach II – Anagennisis Schorndorf 5:2
Schornbach erwischte einen Traumstart: Simon Dreher traf bereits nach zwei Minuten und legte in der 24. Minute nach. Zwar antwortete Schorndorf sofort durch Tsilimantos (25.), und Elhor glich nach dem Seitenwechsel aus (51.), doch Schornbach schlug eindrucksvoll zurück. Claudio Isbaner (53.) brachte sein Team erneut in Führung, Nick Albeck erhöhte (68.), ehe Isbaner kurz vor Schluss (82.) seinen Doppelpack perfekt machte.

SV Fellbach II – SSV Steinach-Reichenbach 1:3
Ein unglückliches Eigentor von Yonathan (8.) brachte die Gäste früh in Führung. Steinach-Reichenbach nutzte den Schwung und erhöhte durch Vily Leandre Djine Toukam (14., 50.). Fellbach II stemmte sich gegen die Niederlage und kam durch Rrustem Shehaj (56.) zum Anschluss, doch zu mehr reichte es nicht.

FC Kosova Kernen – SC Korb 1:0
In einer intensiven, hart umkämpften Begegnung reichte eine späte Szene zur Entscheidung: Marek Zeich verwandelte in der 82. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Korb drängte danach auf den Ausgleich, doch Kosova verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Heimsieg über die Zeit.

TV Weiler/Rems – TB Beinstein 5:1
Weiler/Rems zeigte sich in bester Spiellaune. Simon Zasinski (20.) und ein Eigentor von Athanasiadis (23.) stellten früh auf 2:0, ehe Marvin Besser (44.) vor der Pause weiter erhöhte. Beinstein kam durch Florian Keiner (53.) kurzzeitig heran, doch Panagos (57.) und Rienecker (89.) machten den deutlichen 5:1-Erfolg perfekt. Eine überzeugende Vorstellung des Gastgebers.

1. FC Hohenacker – VfR Birkmannsweiler 2:3
Birkmannsweiler erwischte den besseren Tag und führte durch Treffer von Niklas Nießner (19.) und Meridon Samahodaj (47.) verdient. Julian Kögel erhöhte auf 0:3 (73.). Doch Hohenacker zeigte Moral: Harun Velic (78.) und ein später Foulelfmeter von Tim Benkeser (90.) sorgten noch einmal für Spannung. Am Ende blieb es dennoch beim Auswärtssieg, den Birkmannsweiler vor allem dank der starken Phase nach der Pause einfuhr.

Kreisliga A2:

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – SV Unterweissach II 3:0
Kleinaspach/Allmersbach feierte einen Heimsieg. David Heeb brachte die Gastgeber in der 34. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Ferris Pressburger per Foulelfmeter (58.), ehe Ferris Medagli (70.) den verdienten 3:0-Endstand herstellte.

TSC Murrhardt – TSV Sulzbach-Laufen 3:2
Ein turbulentes Spiel mit vielen Wendungen: Sulzbach-Laufen ging durch einen Foulelfmeter von Jannik Obieglo (39.) und ein Tor von Ahmet Akin (68.) mit 2:0 in Führung. Trotz einer Roten Karte für Ismail Kirci (63.) drehte Murrhardt die Partie in Unterzahl. Abdulkadir Tuga (73.) und Ahat Murat per Strafstoß (78.) glichen aus. In der 70. Minute sah zudem Steffen Lange Gelb-Rot, wodurch die Gäste ebenfalls dezimiert wurden. Am Ende sorgte Mesut Mahmutoglu (85.) für den umjubelten 3:2-Siegtreffer. Eine beeindruckende Aufholjagd des TSC.

SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – FC Welzheim 0:4
Der FC Welzheim ließ nichts anbrennen und setzte sich klar durch. Kim-Steffen Schmidt traf nach 32 Minuten zur Führung. Direkt nach der Pause sorgte Bastian Wahl (48.) für das 0:2, ehe Patrick Wenzel (56.) und Nico Dyrska (87.) das Ergebnis weiter ausbauten. Althütte/Sechselberg konnte offensiv kaum Akzente setzen, während Welzheim einen abgeklärten und effizienten Auftritt hinlegte.

FC Viktoria Backnang – SK Fichtenberg abgesagt
Die Partie wurde abgesagt.

FSV Weiler zum Stein – VfR Murrhardt 2:1
Marco Grüttner avancierte zum Matchwinner: Mit einem Doppelpack (16., 22.) brachte er Weiler zum Stein früh komfortabel in Führung. Murrhardt kämpfte sich nach dem Anschluss durch Jan Niklas Schommer (69.) zurück ins Spiel, doch der FSV verteidigte den Vorsprung entschlossen und brachte den Heimsieg über die Zeit.

SV Steinbach – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 9:2
Steinbach bot ein Offensivfeuerwerk: Talha Ünal eröffnete (3.), ehe Mehmeti (11.) kurz ausglich. Doch danach spielte nur noch der SVS. Bakir mit einem Doppelpack (21., 33.), Shabani (60.), Ünal erneut (65.), Bössenecker (71.) und Kryeziu (75.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Ein Eigentor von Juric (79.) brachte den Gästen den zweiten Treffer, doch Mike Holzwarth (84.) und Ünal mit seinem dritten Tor (86.) setzten die Schlusspunkte. Ein klarer und hochverdienter Sieg.

Großer Alexander Backnang – FV Sulzbach/Murr 5:3
In einem torreichen Duell legte Backnang den Grundstein bereits früh: Abdulrahman (13., 45.) und Sirokas (14.) trafen zur 3:0-Pausenführung. Sulzbach/Murr kämpfte sich stark zurück – Finn Dieterich (49.) und Markus Dietz (59.) brachten die Partie wieder spannend ins Rollen. Doch Abdulrahman (77.) stellte mit seinem dritten Treffer den alten Abstand her, bevor Dietz erneut (79.) verkürzte. Den Schlusspunkt setzte Xanthopoulos per Foulelfmeter (87.). Eine intensive Partie mit vielen Offensivaktionen auf beiden Seiten.

Kreisliga A3:

Sportfreunde DJK Bühlerzell – TSV Obersontheim II 2:0
Bühlerzell erwischte den besseren Start und ging früh durch Jannik Wirtheim (12.) in Führung. In einer intensiven Begegnung hielt Obersontheim II gut dagegen, fand aber keine Lösungen gegen die kompakte Defensive der Hausherren. Als die Gäste in der Schlussphase alles nach vorne warfen, setzte Marco Wengert in der Nachspielzeit (90.+1) den entscheidenden Treffer zum 2:0.

TSV Ilshofen II – Spvgg Unterrot 3:2
Vor 150 Zuschauern boten beide Teams ein ansehnliches und kampfbetontes Spiel. Ilshofen legte früh los: Erik Langpeter traf bereits in der 3. Minute, Unterrots Jacques Kern glich jedoch in der 21. Minute aus. Hannes Schäfer (28.) brachte den TSV erneut in Führung, musste aber wenig später nach Gelb-Rot (42.) vom Feld. Trotz Unterzahl erhöhte Ilshofen durch Max Burkard per Foulelfmeter (58.) auf 3:1. Unterrot kam durch Vasile Alexandru (70.) zurück, drängte am Ende auf den Ausgleich, doch Ilshofen brachte den knappen Vorsprung ins Ziel.

SC Steinbach-Comburg – TSV Vellberg 3:0
Nach einer zähen ersten Hälfte nahm der SCC nach der Pause Fahrt auf. Timothey-Peter Jekic (63.) brach den Bann, ehe Karim Abu Dia (83.) auf 2:0 erhöhte. In der Schlussminute traf Pascal Hopf zum 3:0-Endstand. Eine Schlüsselszene gab es früh: Vellbergs Kubilay Köksal scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torhüter Kebba Fadera – ein Moment, der sich später als spielentscheidend erweisen sollte.

TSV Michelbach/Bilz – SC Bühlertann 1:1
Bühlertann erwischte den besseren Beginn und ging durch Dominik Wappler bereits in der 13. Minute in Führung. Michelbach blieb geduldig und fand die passende Antwort: Dennis Schuller traf in der 63. Minute zum Ausgleich. Beide Teams hatten in der Schlussphase Chancen auf den Sieg, doch unterm Strich stand ein Remis.

TSV Sulzdorf – TSV Hessental 2:1
Hessental legte mit dem schnellen Treffer von Marco Fischer (4.) einen Blitzstart hin. Doch Sulzdorf fand gut zurück ins Spiel: Ibrahim Messaoudi glich in der 21. Minute aus. Kurz vor der Pause bot sich die große Gelegenheit zur Führung – Serhii Rusyn verwandelte einen Foulelfmeter sicher (44.). In der zweiten Hälfte stemmte sich Hessental gegen die Niederlage, doch Sulzdorf verteidigte entschlossen und brachte den knappen Erfolg über die Zeit.

Kreisliga A4:

TV Rot am See – SSV Stimpfach 2:1
Vor 90 Zuschauern erwischte Rot am See den glücklicheren Start: Ein unglückliches Eigentor von Yannick Rein (15.) brachte den TVR in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Julian Wacker in der 66. Minute auf 2:0. Stimpfach bäumte sich noch einmal auf und ausgerechnet Rein (74.) korrigierte sein Missgeschick und verkürzte auf 2:1. In einer hektischen Schlussphase sah Kai Kranz (90.) Gelb-Rot. Rot am See verteidigte den Vorsprung entschlossen und brachte den wichtigen Heimsieg ins Ziel.

SV Brettheim – TSV Dünsbach 2:2
Dünsbach legte einen Traumstart hin: Jan Klenk traf bereits in der 4. Minute, später erhöhte Tom Hiller in der 67. Minute auf 0:2. Brettheim steckte jedoch nicht auf und kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Patrick Walter (72.) sorgte für den Anschluss, und kurz vor Schluss verwandelte Daniel Barthelmeß einen Foulelfmeter zum 2:2 (89.). Ein spannender Schlagabtausch, bei dem Brettheim Moral bewies und sich den Punkt redlich verdiente.

TSV Gerabronn – FC Matzenbach 2:3
In einer packenden Partie ging Matzenbach früh durch Patrik Kubicza (6.) in Führung, doch Anton Walber glich nur zwei Minuten später aus (8.). Gerabronn drehte das Spiel mit dem Treffer von Cris Dumalski (61.) und sah lange wie der Sieger aus. Doch die Schlussphase brachte die Wende: Maurice Weinschenk traf in der 88. Minute zum 2:2, ehe Lukas Nachtrab in der 90. Minute den Auswärtssieg perfekt machte. Ein bitterer Schlag für den TSV, ein Last-Minute-Triumph für den FCM.

SpVgg Satteldorf II – FC Honhardt 2:2
Satteldorf II schien auf der Siegerstraße: Johann Bach traf zunächst in der 35. Minute und verwandelte später auch einen Foulelfmeter sicher (56.). Honhardt steckte jedoch nicht auf und startete eine furiose Schlussphase. Fabian Rau verkürzte in der 89. Minute und sorgte tief in der Nachspielzeit (90.+7) tatsächlich noch für den 2:2-Ausgleich. Ein dramatischer Punktgewinn für die Gäste, die nie aufgaben.

SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – VfR Altenmünster 1:3
Vor 110 Zuschauern legte Altenmünster stark los: Görkem Aladag traf in der 18. Minute – scheiterte zuvor allerdings per Foulelfmeter an Keeper Mika Drexel – und legte kurz darauf das 0:2 nach (28.). Kaan Denizli erhöhte in der 45. Minute auf 0:3. Hengstfeld-Wallhausen kam nach der Pause durch einen von Markus Wilhelm verwandelten Foulelfmeter (59.) zum Anschluss, doch der Rückstand war zu groß.

