Marco Fabritius wird neuer Trainer in Roßtal Sami Whitaker bleibt der Zweiten erhalten von PM · Heute, 16:11 Uhr · 0 Leser

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Der TSV Roßtal hat die Trainerfrage für die neue Spielzeit geklärt und Marco Fabritius als Nachfolger des zum Saisonende scheidenden Trainers Manfred Krimm verpflichtet. Der 28- Jährige kehrt damit nach verschiedenen Tätigkeiten in der Jugend der SpVgg Ansbach und des FSV Erlangen-Bruck sowie seiner ersten Station im Herrenbereich, beim TSV Weißenburg in der Landesliga, dorthin zurück, wo er seine Trainerkarriere startete.

„Marco hat vor rund zehn Jahren seine ersten Schritte als Trainer in unserer Jugend gemacht und in dieser Zeit einige der Jungs, die heute das Gerüst unserer 1.Mannschaft bilden, trainiert. Insofern schließt sich nun in gewisser Weise ein Kreis und wir freuen uns, dass wir Marco für unser Projekt begeistern konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er insbesondere durch seine Erfahrungen aus dem höherklassigen Jugendbereich und als Stützpunkttrainer genau der Richtige ist, um unsere jungen Spieler weiterzuentwickeln und ein Team zu formen, mit dem wir in den kommenden Jahren unsere Ziele erreichen werden“, freut sich Abteilungsleiter Thomas Funke auf die Zusammenarbeit. Der ohnehin schon recht junge Roßtaler Kader wird im Sommer nochmals mit einer ganzen Elf aus der U19 verstärkt. Viele der aufrückenden Spieler konnten bereits in der laufenden Saison ihre ersten Einsätze bei den Herren sammeln und dürften die Ambition haben, den Sprung in die 1.Mannschaft zu schaffen. Die Kernaufgabe für den neuen Chefcoach wird demnach sein, die bereits begonnene Integration der jungen Spieler weiter voranzutreiben und in Verbindung mit dem vorhandenen Mannschaftskern einen schlagkräftigen Kader zu formen.

Fabritius erklärt das Zustandekommen seines Engagements: „Der Kontakt zu den Verantwortlichen in Roßtal ist über die Jahre nie ganz abgerissen, auch weil ich mich hier schon während meiner Zeit als Jugendtrainer (damals noch JFG Südlicher Rangau Kickers) sehr wohl gefühlt habe. Die Rahmenbedingungen an der Sportmeile sind außergewöhnlich und bieten die besten Voraussetzungen, hier etwas aufzubauen. Durch die Heimatnähe und den Bezug zu den Verantwortlichen und vielen Jungs ist die Aufgabe ein Herzensprojekt für mich, für das ich mich sofort begeistern konnte. Auch wenn man im Verein die nötige Geduld hat, die für die Entwicklung der Jungs nötig ist, weiß jeder, der mich kennt, um meinen Ehrgeiz.“ Auch auf der Trainerposition der 2.Mannschaft konnte der TSV Roßtal inzwischen Klarheit schaffen. Trainer Sami Whitaker hat dem Verein auch für die kommende Spielzeit seine Zusage gegeben und wird dann in seine bereits sechste Spielzeit an der Sportmeile gehen. „Es war der ausdrückliche Wunsch des Vereins und der Mannschaft, die Zusammenarbeit mit Sami fortzusetzen. Er hat sich als Trainer in den letzten Jahren super entwickelt, wir schätzen ihn und seine Arbeit sehr. Seine Trainingsarbeit kommt bei den Jungs gut an, alle ziehen mit und stehen voll hinter Sami. Auch wenn es das Tabellenbild der Zweiten aktuell noch nicht wie erhofft widerspiegelt, hat die Mannschaft gerade in dieser Saison auch spielerisch einen Schritt nach vorne gemacht, was allein sein Verdienst ist. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Entwicklung weiter gemeinsam vorantreiben werden“, bringt Funke seine Wertschätzung für Whitaker zum Ausdruck.