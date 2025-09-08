 2025-09-04T13:21:47.781Z

Der FC Denzlingen hat in der Frühphase einige Punkte liegengelassen.
Der FC Denzlingen hat in der Frühphase einige Punkte liegengelassen. – Foto: Achim Keller

Marco Dufner, FC Denzlingen: "Wir sind gut dabei"

Sieben Spiele sind in der Oberliga bereits absolviert und der FC Denzlingen steht mit sechs Punkten knapp über den Abstiegsplätzen. "Wir sind gut dabei.

Es ist immer sehr eng", so Trainer Marco Dufner.

Auch das ausgeglichene Torverhältnis (11:11) untermauert, dass die Denzlinger, die bereits gegen die Topteams VfR Aalen und VfR Mannheim gespielt haben, vollkommen oberligatauglich sind.

Lukas Karrer (BZ)Autor