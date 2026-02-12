Marco Dufner, FC Denzlingen: "Klassenerhalt würde Wunder gleichkommen"

Marco Dufner – Foto: Achim Keller

Als erster Amateurverein im Fußballbezirk Freiburg hätte der FC Denzlingen ins Kalenderjahr 2026 eingreifen sollen. Doch das für Samstag (14 Uhr) angesetzte Heimspiel gegen den VfR Aalen im Einbollenstadion wurde am Donnerstag wegen einem unbespielbaren Rasenplatz abgesagt. "Es gab heute Vormittag eine Platzbegehung. Jetzt ist klar, dass nach den starken Regenfällen der letzten Tage nicht gespielt werden kann", so Michael Kuwert, Vorsitzender des FC Denzlingen.

So verschiebt sich der Start zur angepeilten Aufholjagd der Denzlinger um eine Woche. Nach nur zehn Zählern aus den ersten 18 Spielen könnte die Herausforderung für die Elf von Marco Dufner mit Blick auf das Saisonziel Klassenerhalt kaum größer sein. Mit zehn Punkten Rückstand auf den ersten möglichen Nicht-Abstiegsplatz geht es in die Frühjahrsrunde. Dennoch war die Stimmung im Team zuletzt gut. Nicht mehr zum FCD-Kader gehört Mert Tasim. Er wechselt nach einem halben Jahr im Einbollenstadion zum FC Waldkirch. Auch Anes Vrazalica (SV Oberachern) und Yannick Lawson (Freiburger FC) haben den Verein im Winter verlassen. Zum Interview (BZ-Plus).