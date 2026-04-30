Marco Bartsch und Lars Treder verlängern beim VfL Willich II

Marco Bartsch (links) und Lars Treder haben in Willich weiter das volle Vertrauen. – Foto: Ellen Akkermann

Eine starke Saison in der Kreisliga B, Gruppe 3 in Kempen-Krefeld neigt sich dem Ende zu. Der VfL Willich II rangiert derweil auf dem dritten Tabellenplatz hinter dem verdienten Meister der Gruppe - OSV Meerbusch II - und mit einem Punkt hinter SuS Krefeld.

Trainerteam bleib VfL Willich II erhalten

Mit diesen Fakten haben sich die Verantwortlichen der Fußball-Senioren Abteilung beim VfL Willich um den sportlichen Leiter Thomas Hacker mit dem aktuellen Trainerteam zusammengesetzt und einige Wochen verhandelt. Das Ergebnis ist für den Verein und vor allem für die Mannschaft sehr erfreulich. Sowohl Cheftrainer Marco Bartsch als auch Co-Trainer Lars Treder haben ihr Engagement für die kommende Saison zugesichert. Werner Hoster wird die Mannschaft und den Verein ebenfalls weiterhin im Hintergrund unterstützen.

Abteilungsvorstand sehr glücklich

"Wir sind sehr glücklich, dass wir die kommenden Saison wieder mit unseren erfolgreichen Trainern angehen können. Die Mannschaft und die Trainer haben eine tolle Saison gespielt und zusammen gearbeitet. Wir freuen uns sehr über die weitere Zusammenarbeit!", erklärt der Abteilungsvorstand.