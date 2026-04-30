Marco Bartsch & Lars Treder verlängern bei der Zwoten des VfL Willich

– Foto: Ellen Akkermann

Eine starke Saison in der Kreisliga B, Gruppe 3 in Kempen-Krefeld neigt sich dem Ende zu. Der VfL Willich 2 rangiert derweil auf dem dritten Tabellenplatz hinter dem verdienten Meister der Gruppe - OSV Meerbusch 2 - und mit einem Punkt hinter SUS Krefeld.

Mit diesen Fakten haben sich die Verantwortlichen der Fußball-Senioren Abteilung um den sportlichen Leiter Thomas Hacker mit dem aktuellen Trainerteam zusammengesetzt und einige Wochen verhandelt. Das Ergebnis ist für den Verein und vor allem für die Mannschaft sehr erfreulich. Sowohl Cheftrainer Marco Bartsch als auch Co-Trainer Lars Treder haben ihr Engagement für die kommende Saison zugesichert. Werner Hoster wird die Mannschaft und den Verein ebenfalls weiterhin im Hintergrund unterstützen.