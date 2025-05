Marco Althans wird neuer Trainer beim VfL Wanfried

Marco Althans übernimmt zur Saison 2025/2026 die sportliche Verantwortung beim Kreisoberligsten VfL Wanfried aus dem Werra-Meißner-Kreis und wird neuer Trainer. Althans folgt somit Andreas Löffler, der nach dem überraschenden Rücktritt von Karsten Voigt seit der Winterpause als Übungsleiter fungierte. Marco Althans ist dabei im Werra-Meißner-Kreis kein Unbekannter. Er leitet als verantwortlicher Vorstand seit 2014 die Geschicke der BKK-Werra-Meissner. Nach einer Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten bei der Bundesknappschaft in Kassel schloss Althans ein Studium der Betriebswirtschaftslehre ab. Der verheiratete Meinharder war stellvertretender Vorstand der BKK Herkules in Kassel bevor er in den Werra-Meißner-Kreis kam. Sportlich ist Althans schon immer sehr eng mit dem Fußball verbunden. Selbst war er bei TSV Heiligenrode, CSC 03 Kassel und beim FC Oberelsungen aktiver Fußballer. Daneben hat er schon immer Jugendmannschaften trainiert. Nach seiner aktiven Laufbahn führte Althans sein Engagement als Trainer weiter. Er hat die B-Lizenz des DFB erworben. Althans war bisher bei FSK Vollmarshausen, TSV Hertingshausen (dort gelang der Aufstieg in die KOL) und beim KSV Hessen Kassel II als Trainer aktiv. „Ich wollte gerne wieder eine Mannschaft übernehmen. In Wanfried passt für mich die Kombination aus sportlicher Perspektive, professionellem Vereinsumfeld und gesellschaftlichem Engagement. Das hat mich überzeugt und ich freue mich auf die neue Aufgabe,“ so Althans im Hinblick auf die guten Gespräche, die im Vorfeld geführt wurden. In welcher Liga Althans einsteigen wird, bleibt jedoch noch abzuwarten. Der VfL Wanfried belegt aktuell den 1. Tabellenplatz bei 4 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten und noch zwei auszutragenden Spielen. „Wir konnten mit Marco Althans unsere Wunschlösung realisieren. Darüber sind wird sehr glücklich. Marco ist eine absolute Führungsfigur, der zu den Zielen und Werten in Wanfried passt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit,“ so Marcell König, stellv. Abteilungsleiter.