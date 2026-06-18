 2026-06-18T10:39:41.025Z

Vereinsnachrichten

Marcio Rodrigues Alves verstärkt den FSV Ebringen

von Steffen Klein · Heute, 18:27 Uhr · 0 Leser
Von links nach rechts Sportlicherleiter Steffen Klein Trainer Dislo Kobi Spieler Marcio Rodriguez Alves Trainer Carlos Mendoza
Von links nach rechts Sportlicherleiter Steffen Klein Trainer Dislo Kobi Spieler Marcio Rodriguez Alves Trainer Carlos Mendoza

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Ebringen
Marcio Rodrigues Alves
Marcio Rodrigues Alves

Vom SV Gottenheim wechselt Marcio Rodriguez Alves zum FSV Ebringen.

Mit Marcio haben wir technische und gut ausgebildete Fußballer nach Ebringen lotsen konnten. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen Marcio viel Erfolg