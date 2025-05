Marcio Blank über Wechsel nach Homberg, Ex-Klubs Straelen und KFC

Mit seinen jungen 20 Jahren hat Marcio Blank schon einiges miterlebt: In der A-Jugend des KFC Uerdingen machte er seinerzeit mit einer herausragenden Torquote auf sich aufmerksam, schaffte es trotz Bedarf aber zu keinem Einsatz in der ersten Mannschaft.

Es folgte das erste feste Jahr bei den Senioren – beim SV Straelen – , wo sich Blank aber noch nicht zurechtfinden konnte. Mit dem Wechsel nach Scherpenberg, dort traf er dann auch auf seinen Vater Deniz Günes, der dort als Co-Trainer agierte, gelang Blank dann endlich die Leistungsexplosion. Seinen Torriecher konnte er nun endlich bei den "Großen" nachweisen und wagt nun den erneuten Anlauf in der Oberliga. Es geht zum VfB Homberg.

Im Gespräch gibt Blank einen Einblick in die schweren Zeiten in Uerdingen und Straelen und wie er letztendlich fußballerisch den nächsten Schritt machen konnte. Obwohl er sich in Bescheidenheit übt, ist ihm die fußballerische Ambition nicht abgegangen.

Vorher schauen wir im üblichen FuPalaver-Duo auf die Flut an Trainerwechseln - und -rückzügen, sowie die Vielzahl an Rücktritten am 30. April.

Timestamps

00:00 Intro und Begrüßung

**Das Trainerkarussell**

01:30 Trainerbeben beim FC Kosova und VfL Jüchen-Garzweiler

09:22 Ingmar Putz beendet seine Trainer-Laufbahn

10:55 Hakan Yalcinkaya hört beim TVD Velbert auf

12:35 René Lewejohann im Fokus?

15:25 Tino Hirsch und Mesut Güngör

**Rückzüge am Niederrhein**

16:48 Stichtag 30. April

17:27 SC Düsseldorf-West und FC Taxi Duisburg, 1. FC Viersen

18:45 Warum zögern Verein den Rückzug so lange hinaus?

Matchday

22:00 Abstiegskracher und Spitzenkampf in der Oberliga

23:25 DJK Adler Union Frintrop - SV Budberg

**Lasst uns spielen **

25:37 Wer in ich?

**Interview mit Marcio Blank**

30:47 Begrüßung

32:40 In Scherpenberg aufgeblüht

35:08 Beim KFC Uerdingen von den Fans gefordert, aber vom Verein ignoriert

38:56 "Ihm habe ich alles zu verdanken" - Besondere Bindung zu seinem Vater

40:00 Einfindung in Scherpenberg

43:00 Entscheidung pro Homberg und der nächste Anlauf in der Oberliga

48:18 Erneute Anfrage vom KFC Uerdingen, Blank träumt lieber von der Regionalliga mit Homberg

51:38 Kapitel in Uerdingen beendet

55:35 Das große Ziel der 30-Tore-Marke