Marcio Blank träumt vom Profifußball

MArcio Blank sieht seinen Weg noch längst nicht beendet. – Foto: Jens Terhardt

Rund dreieinhalb Wochen stand Marcio Blank dem Oberligisten VfB Homberg nicht zur Verfügung. Ein Außenbandriss hatte ihn gestoppt. Nach einem Kurzeinsatz gegen den VfL Jüchen (1:1) gab der Stürmer am vergangenen Spieltag bei den SF Baumberg (2:2) sein Startelf-Comeback – und erzielte in der 60. Minute das 1:1. Am kommenden Sonntag steht für den 21-Jährigen und den VfB das Kreisderby gegen den SV Sonsbeck an.

„Es ist schön, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich bin schmerzfrei, auch dank unserer Physiotherapeutin, die sich viel Zeit genommen hat. Und es ist toll, dass ich in Baumberg getroffen habe, jedoch wäre mir ein Sieg lieber gewesen“, sagt der Moerser, der im Sommer zum Oberligisten nach Homberg wechselte.

Sein Abschied vom Landesligisten SV Scherpenberg, wo sein Vater Deniz Günes weiterhin als Co-Trainer tätig ist, fiel ihm nicht leicht: „Ich habe mich dort sehr wohlgefühlt. Ein paar Freunde von mir spielen auch dort. Aber als das Angebot von Homberg kam, dachte ich mir, dass ich jetzt 20 Jahre alt bin und es Zeit für den nächsten Schritt ist.“ Für den VfB habe er auch Angebote aus der Regionalliga ausgeschlagen.

In seiner ersten Saison im Homberger Trikot stehen jetzt drei Tore in 17 Spielen zu Buche. „Man merkt natürlich, dass die Oberliga ein anderes Niveau hat. Dennoch bin ich zufrieden und hätte mir keinen besseren Verein vorstellen können.“ Der 1,85 Meter große Stürmer kickte in der Jugend mehrere Jahre für den KFC Uerdingen, einen der Konkurrenten des VfB in der Oberliga Niederrhein.

Sein Ex-Klub belegt aktuell punktgleich mit dem VfB Hilden den dritten Tabellenplatz, dennoch sieht Blank dem Aufstieg des ehemaligen Bundesligisten skeptisch entgegen: „Der KFC hat riesiges Potenzial, aber Ratingen ist schon top, wie die durch die Liga marschieren. Oben hätten alle verdient, aufzusteigen. Der zweite Platz wechselt jedoch häufig.“

"Traurig, was da beim KFC passiert"

Angesprochen auf seinen damaligen Wechsel und die ständige Unruhe beim DFB-Pokalsieger von 1985 meint der Moerser: „Der KFC war mein Verein. Leider hat‘s nicht funktioniert. Ich finde traurig, was dort passiert. Der KFC hat eine ganze Stadt im Rücken. Ich mag den Verein. Ich wünsche mir, dass dort bald Ruhe herrscht. Und ich glaube, den Fans geht es genauso.“ Derzeit hat der KFC Uerdingen neun Punkte Vorsprung auf den VfB Homberg, der mit 26 Zählern und Platz acht deutlich unter den eigenen Erwartungen geblieben ist. Nur fünf Punkte trennen die Schwarz-Gelben vom ersten direkten Abstiegsplatz, den der SV Sonsbeck belegt . „Die Liga ist immer für Überraschungen gut. Jeder kann jeden schlagen. Wir haben uns nicht viel vorzuwerfen. Viele unserer Spiele sind eng ausgegangen. Wir haben besonders in der Sommer- und Wintervorbereitung viel geackert. Wir müssen weiter nach vorne blicken und Gas geben. Es ist auf jeden Fall die beste Mannschaft, in der ich bis jetzt gespielt habe“, so der 21-Jährige.

Traum vom Profifußball lebt

In der nächsten Saison möchte Blank mit dem VfB wieder die Tabellenspitze in Angriff nehmen: „Mit dieser Mannschaft ist das absolut möglich.“ Die Oberliga soll für den Moerser auf lange Sicht nur eine Durchgangsstation sein. „Mein Ziel ist es weiterhin, Profi zu werden. Den Traum kann mir keiner nehmen. Ich weiß, dass das noch ein sehr langer Weg ist und ich noch viel an mir arbeiten muss. Besonders das Körperliche und den ersten Kontakt muss ich noch verbessern. Ich möchte mich in Homberg weiterentwickeln. Ich habe dort für zwei Jahre unterschrieben. Ich fühle mich mit dem Staff, den Fans und allem Drumherum sehr wohl.“

Doch zunächst heißt es für Marcio Blank und den VfB: Das nächste Spiel gegen den SV Sonsbeck sollte gewonnen werden, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten: „Es ist ein wichtiges Spiel. Das müssen wir ziehen. Das Hinspiel haben wir schon verloren. “

In der Oberliga Niederrhein geht’s sehr eng zu. Bei seinem Derbysieg könnten die Homberger vielleicht sogar noch einmal nach oben Richtung Tabellenspitze schielen. Anstoß am 1. März im PPC-Stadion ist um 15 Uhr.