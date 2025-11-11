Marcello Trippel steht mit Deutschland im Achtelfinale der U17-WM

Ist für Marcello Trippel und die deutsche Mannschaft der Knoten bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar endlich geplatzt? Im dritten und letzten Match der Vorrunde fertigte die DFB-Auswahl El Salvador mit 7:0 ab und zog damit sogar als Sieger der Gruppe G in die K.o.-Runde ein. Im Parallelspiel reichten Kolumbien zwei Treffer vor der Pause, um sich gegen die bereits fürs Achtelfinale qualifizierte Nordkorea durchzusetzen. Auch die Südamerikaner sicherten sich damit das Weiterkommen. Volker Trippel, in Katar gemeinsam mit seiner Frau Steffi bei den ersten drei Spielen seines Sohnes im Stadion, fasste die Partie so zusammen: „Zu Null gespielt, aber für Marcello gab es nur zwei Bälle zu halten. Auf in die K.o.-Phase!“