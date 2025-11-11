Marcello Trippel steht mit Deutschland im Achtelfinale der U17-WM

Ist für Marcello Trippel und die deutsche Mannschaft der Knoten bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar endlich geplatzt? Im dritten und letzten Match der Vorrunde fertigte die DFB-Auswahl El Salvador mit 7:0 ab und zog damit sogar als Sieger der Gruppe G in die K.o.-Runde ein. Im Parallelspiel reichten Kolumbien zwei Treffer vor der Pause, um sich gegen die bereits fürs Achtelfinale qualifizierte Nordkorea durchzusetzen. Auch die Südamerikaner sicherten sich damit das Weiterkommen. Volker Trippel, in Katar gemeinsam mit seiner Frau Steffi bei den ersten drei Spielen seines Sohnes im Stadion, fasste die Partie so zusammen: „Zu Null gespielt, aber für Marcello gab es nur zwei Bälle zu halten. Auf in die K.o.-Phase!“
Jeremiah Dennit Mensah (32.), Alexander Staff (41.) und Wisdom Mike (45.) trafen in der Aspire Academy in Doha zur Pausenführung, ein von Andrew Reyes ins eigene Tor
abgefälschter Schuss von Maik Afri Akumu (52.), erneut Mensah (57.), Lasse Eickel (69.) und Christian Prenaj (84.) machten den ersten Sieg der Mannschaft von Cheftrainer Marc-Patrick Meister im dritten Spiel nach Unentschieden gegen Kolumbien (1:1) und Nordkorea
(1:1) perfekt.
Auf wen der Titelverteidiger im Sechzehntelfinale trifft, entscheidet sich erst nach den letzten Gruppenspielen am Dienstag. Bereits qualifiziert sind: Portugal, Argentinien, Italien, Brasilien, Sambia, Österreich, USA, Republik Irland, Belgien, Japan, Senegal, Kroatien, Südafrika, Ägypten,Venezuela, Schweiz, Republik Korea, Nordkorea, Marokko (mit dem für Borussia Mönchengladbach spielenden Neusser Joseph Bellahsen als einer der besten Gruppen-
dritten), Kolumbien, Deutschland, Tunesien, England. Die Runde der letzten 32 wird am Freitag und Samstag gespielt. Dann sind die Eltern von Marcello Trippel längst wieder daheim in Grimlinghausen. Am Dienstag geht der Flieger, in den der unter Flugangst leidende Volker
Trippel mit einiger Sorge einsteigt.