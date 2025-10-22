Marcello Trippel spielt um die Krone im Weltfußball

Am Montag hatte Marcello Trippel tatsächlich mal frei: Wegen der Herbstferien drückte der 17-Jährige, der am Quirinus-Gymnasium im Frühjahr 2027 sein Abitur bauen wird (Leistungskurse Deutsch und Erdkunde), nicht die Schulbank und auch bei der in der DFB-Nachwuchsliga kickenden U19 von Borussia Mönchengladbach stand keine Trainingseinheit auf dem Programm. Für ihn eine willkommene Gelegenheit, einfach mal nichts zu tun, zu Hause in Grimlinghausen „ein bisschen zu entspannen, runterzukommen, Ruhe zu finden“.

Klingt jetzt nicht so spannend, ist aber dringend nötig, denn bereits am Wochenende geht es für den jungen Torhüter weiter in seinem atemberaubend spektakulären Sportjahr: Nach der U17-Europameisterschaft Ende Mai in Albanien und dem mit Gladbach im Juni eingebrachten deutschen Meistertitel – 3:1-Sieg im Endspiel gegen RB Leipzig vor knapp 11.000 Zuschauern im heimischen Borussia-Park – nimmt er mit der DFB-Auswahl nun vom 3. bis 27. November als Titelverteidiger an der U17-Weltmeisterschaft in Katar teil.

Zeit zum Atemholen bleibt da kaum mehr: Am Samstagmittag (Anstoß 12.30 Uhr) läuft er mit der Borussia in der Liga bei Preußen Münster auf, am Sonntag stößt er am Flughafen Frankfurt auf seine für die WM nominierten Teamkollegen, verbringt dort im Airport-Hotel die Nacht und fliegt dann am Montag zunächst nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Rahmen der einwöchigen auch der Akklimatisation dienenden Vorbereitung bestreitet die hauptamtlich von Marc Meister trainierte DFB-Auswahl ein Testspiel gegen den WM-Teilnehmer Kanada.

Das ganz große Kino. Bis zum Abflug beschäftigen Trippel allerdings ganz profane Dinge. Weil als persönliches Gepäck nur eine Reisetasche und ein Rucksack erlaubt sind, ist beim Packen auch strategisches Geschick gefragt. Ganz wichtig. „Ausreichend Duschgel, denn du musst ja davon ausgehen, dass wir ins Finale kommen.“ Das steht bei 48 Mannschaften als 104. Match erst am 27. November an.

Die Frage nach der Zielsetzung beantwortet der Junioren-Nationaltorhüter mit inzwischen 19 Länderspielen mit einer Gegenfrage: „Ist das überhaupt eine Frage?“ Vor zwei Jahren in Indonesien holte Deutschland im Finale gegen Frankreich im Elfmeterschießen zum ersten Mal den Titel in dieser Altersklasse. „Und auch wir haben die Chance, weit zu kommen“, findet Trippel und verweist auf die Qualitäten von Cheftrainer Marc Meister und des von ihm erst am 16. Oktober bekannt gegebenen WM-Kaders. Der ist im Kern nahezu identisch mit dem der Europameisterschaft. Aus der ersten Elf fehlt nur der beim FC Bayern München in dieser Saison sogar schon in der Champions League eingesetzte Lennart Karl.

Machbare Gruppenphase

Dass bei der EM schon nach der Gruppenphase Schluss war, ficht den Mann mit der Nummer eins auf dem Rücken, der in Katar gemeinsam mit Frankfurts Top-Torjäger Alexander Staff, Ben Hawighorst (Bayer 04 Leverkusen) und seinem Vereinskameraden Elias Vali Fard zum Führungspersonal zählt, nicht an. „Da gab es viele Faktoren, die gegen uns gesprochen haben.“ Dazu die hammerharte Vorrunde mit Frankreich, Portugal und Gastgeber Albanien. In Katar ist das anders: Zum Auftakt treffen die DFB-Jungs am 4. November auf Kolumbien, die weiteren Gegner in der Gruppe G heißen Nordkorea (7. November) und El Salvador (10. November). „Das sollte zu machen sein“, ist der bis 2019 bei der SVG Weißenberg ausgebildete Schlussmann überzeugt.

Eine ganz wichtige Prüfung hat der Jungprofi in diesem Jahr schon bestanden. Mit der Theorie für seinen Autoführerschein ist er seit einigen Wochen durch. Im Gegensatz zur praktischen Prüfung, die er auf jeden Fall noch vor seinem (18.) Geburtstag am 3. Januar abzulegen gedenkt, hatte ihn der schriftliche Teil schon ein wenig gestresst. „Ich saß da mit 13 Leuten in einem Raum und sah die ganze Zeit viele von denen mit einem schlechten Gesicht rausgehen.“ Was die WM anbelangt, hat er wie stets die Ruhe weg. Das unterscheidet ihn von seinen positiv verrückten, aber extrem geerdeten Eltern, die in der Vorrunde vor Ort sein werden. „Trotz meiner Flugangst“, verrät Vater Volker Trippel mit einem fatalistischen Lächeln.