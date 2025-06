Trippel sicherte den Gladbachern mit seinen Paraden den Titel. – Foto: Markus Verwimp

Marcello Trippel: Ein Meister mit dem Coolness-Faktor 100 Torhüter-Talent Marcello Trippel (17) aus Grimlinghausen holt vor der Rekordkulisse von 10.834 Zuschauern mit dem VfL Borussia Mönchengladbach den ersten U17-Titel seit 1981 – und geht am Morgen danach ganz normal zur Schule.

Wenn der VfL Borussia Mönchengladbach Geschichte schreibt, sind daran auch stets Fußballer aus dem Rhein-Kreis Neuss maßgeblich beteiligt. Nein, an dieser Stelle soll mal nicht von Berti Vogts, der einst aus Büttgen zog, um mit den „Fohlen“ fünf Deutsche Meisterschaften, zwei Uefa-Cups und den DFB-Pokal einzubringen, die Rede sein. Diesmal geht es vor allem um Marcello Trippel, der am Sonntag mit seinen Paraden entscheidenden Anteil am Titelgewinn der Borussia bei den B-Junioren (U17) hatte.

Gladbacher Mentalitätsmonster Indes: Schon als die Gladbacher in dieser Altersklasse 1981 zum damals ersten und bis zum Wochenende letzten Mal triumphierten, stand in Uwe Kühn ein Kicker aus Hackenbroich im von Kapitän Hans-Georg „Schorsch“ Drehsen angeführten Team. Der inzwischen 61-Jährige, in den 2010er-Jahren auch als Trainer beim TuS Grevenbroich, TSV Bayer Dormagen und TuS Hackenbroich hochgeschätzt, erinnerte sich 2021 beim Jubiläum an „eine Mannschaft, die jederzeit dazu bereit war, die eine entscheidende Meile mehr zu laufen. Wir hatten einen exzellenten Zusammenhalt.“

Ein Qualitätsmerkmal, das auch 44 Jahre später für ihre Nachfolger galt. „Schon in den K.o.-Spielen bis zum Finale haben wir Moral und Comeback-Qualitäten bewiesen“, sagt Trippel. „Im erst in der Verlängerung gewonnenen Achtelfinale gegen Hertha BSC lagen wir mit 2:3 zurück, im Viertelfinale gegen den Topfavoriten 1899 Hoffenheim sogar mit 1:3 und auch im Halbfinale gegen Bayern München sind wir mit 0:1 ins Hintertreffen geraten. Aber genau diese Spiele haben uns als Team zusammengebracht.“ Dabei half es natürlich ungemein, dass auf der Linie ein Keeper mit dem Coolness-Faktor 100 stand. Trippel, der seinen Status als Deutschlands Nummer eins mit starken Auftritten bei der U17-Europameisterschaft in Albanien höchst eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte, ließ selbst die Rekordkulisse von knapp 11.000 Zuschauern im Borussia-Park kalt. „Klar, im eigenen Stadion vor dieser Kulisse Deutscher Meister zu werden, ist der Wahnsinn. Da kriegst du schon beim Einlaufen eine Gänsehaut. Aber ich kann das gut aushalten.“