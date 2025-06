Marcello Trippel Deutscher Meister mit Borussias U17

Das laufende Sportjahr hat Marcello Trippel ein weiteres Highlight beschert. Im Frühjahr hatte sich der in Grimlinghausen wohnende Torhüter von Borussia Mönchengladbach mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die U17-Europameisterschaft in Albanien qualifiziert und war auch dort bis zum Aus nach der Gruppenphase in allen drei Spielen die Nummer 1 im DFB-Gehäuse gewesen. Am Sonntag nun wurde der 17 Jahre alte Schüler des Quirinus-Gymnasiums mit den „Fohlen“ Deutscher Meister der B-Junioren. Im Finale schlugen die Schützlinge von Trainer Mihai Enache vor der Rekordkulisse von 10.834 Zuschauern im Borussia-Park RB Leipzig mit 3:1 (Halbzeit 1:0).