Marcello Romano kehrt zum ETB zurück.

Große Freude am Uhlenkrug: Marcello Romano kehrt nach zwei Jahren zum ETB Schwarz-Weiß Essen zurück! Er wurde in der Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach ausgebildet, ehe es ihn zum MSV Duisburg zog. Seine ersten beiden Seniorenjahre verbrachte er dann von 2021-2023 beim ETB. Romano ist Anfang Mai 24 Jahre alt geworden und kann im offensiven Mittelfeld und als hängende Spitze variabel eingesetzt werden.

In seiner Zeit bei den Schwarz-Weißen konnte er in 59 Oberligaspielen beachtliche 33 Tore erzielen. 2023 zog es ihn dann zu Preußen Münster, ehe er im letzten Sommer zum SV Lippstadt 08 wechselte. In der Oberliga Westfalen kam er in dieser Saison bisher in 27 Meisterschaftsspielen auf acht Treffer. Richtig weg vom ETB war er in den letzten zwei Jahren aber nie, denn immer, wenn es seine Zeit zuließ, war er bei ETB-Spielen anwesend.