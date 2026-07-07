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Marcell Oehler muss die TSG Pfeddersheim verlassen
Die treue Identifikationsfigur der TSG muss den Rot-Weißen den Rücken kehren
von Martin Gebhard · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Marcell Oehler (rechts, hier gegen TuS Knittelsheim mit Florian Richter) engagierte sich seit einem knappen Jahrzehnt im Uwe-Becker-Stadion. Sei es als variabler Spieler, Cotrainer oder Interimstrainer. Archivfoto: Christine Dirigo / pakalski-press