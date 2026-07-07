Marcell Oehler muss die TSG Pfeddersheim verlassen

Marcell Oehler (rechts, hier gegen TuS Knittelsheim mit Florian Richter) engagierte sich seit einem knappen Jahrzehnt im Uwe-Becker-Stadion. Sei es als variabler Spieler, Cotrainer oder Interimstrainer. Archivfoto: Christine Dirigo / pakalski-press

Pfeddersheim. Eine Ära ist zu Ende gegangen bei den Fußballern der TSG Pfeddersheim. Denn mit dem 31 Jahre alten Mittelfeldspieler Marcell Oehler hat vor Kurzem eine der prägendsten Figuren die Rot-Weißen verlassen. Weshalb der Abschied für alle Beteiligten überraschend kam und wie die Verantwortlichen nun reagieren, erfahrt ihr im Plus-Artikel der Wormser Zeitung.