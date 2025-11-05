Marcel Zitschkes Doppelpack drehte die Partie

Es war ein Kampfspiel von Beginn an, das keinen Schönheitspreis verdiente. Lange Bälle prägten das Bild, die Gastgeber mit einem optischen Übergewicht und einigen Halbchancen. „Es war in diesem Abstiegskampf- Duell auch nichts anderes zu erwarten. Wir hatten durch Christopher Runze und Pascal Rahn unsere Chancen, doch den Gästen gelang die Führung durch einen Sonntagsschuss“,, meinte der Trainer des TSV zum 0:1 durch Bartosz Plawczyk , dessen Distanzschuss neben dem Pfosten einschlug (42.-).

Angefeuert von den 165 Anhängern zeigten die Kurstädter ihr Kämpferherz nach dem Seitenwechsel. Der erlösende Ausgleich entstand nach einem langen Einwurf von Robin Pachulsky bis Mitte des Tores, der Ball ging an Freund und Feind vorbei ehe Marcel Zitschke volley traf-1:1 (76.). Der Angreifer nutzte die Euphorie im Team 180 Sekunden später, startete von der Mittellinie ein Solo, ließ drei, vier Gästeakteure aussteigen und umdribbelte auch den Torwart- 2:1 unter dem lautstarken Jubel der Fans (79.). Nach der Ampelkarte für Pascal Rahn (83.) fighteten die Kurstädter bis in die Nachspielzeit und hielten den Vorsprung. „Darauf mussten wir über einen Monat warten, die Jungs haben sich den Dreier verdient, weil sie ihr Herz auf dem Platz ließen, mega“, merkte man Markus Thalmann die Erleichterung am.