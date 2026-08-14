Marcel Zalewski: "Wissen, woran wir noch arbeiten müssen"

Trotz einer durchwachsenen Vorbereitung sieht Marcel Zalewski die DJK GW Appeldorn auf einem guten Weg. – Foto: Verein

Bei der DJK Appeldorn war in der vergangenen Saison viel los. Nachdem der bisherige Trainer Alexander Vos nach der Hinrunde seinen Abschied erklärt hatte, übernahm Marcel Zalewski in der Winterpause das Kommando an der Seitenlinie des ehemaligen Bezirksligisten und jetzigen B-Ligisten. Zum Saisonende landete die Mannschaft auf Tabellenplatz sechs mit 41 Punkten und einem Torverhältnis von 79:70. Die DJK stellte zwar den zweitbesten Sturm der Liga, aber 70 Gegentore sind für ein Spitzenteam einfach zu viel. Nun soll sich in der kommenden Spielzeit einiges ändern.