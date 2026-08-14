Marcel Zalewski: "Wissen, woran wir noch arbeiten müssen"

Bei der DJK Appeldorn war in der vergangenen Saison viel los. Nachdem der bisherige Trainer Alexander Vos nach der Hinrunde seinen Abschied erklärt hatte, übernahm Marcel Zalewski in der Winterpause das Kommando an der Seitenlinie des ehemaligen Bezirksligisten und jetzigen B-Ligisten. Zum Saisonende landete die Mannschaft auf Tabellenplatz sechs mit 41 Punkten und einem Torverhältnis von 79:70. Die DJK stellte zwar den zweitbesten Sturm der Liga, aber 70 Gegentore sind für ein Spitzenteam einfach zu viel. Nun soll sich in der kommenden Spielzeit einiges ändern.
„Durch unsere zahlreichen Zugänge verfügen wir in dieser Saison über einen deutlich breiteren und qualitativ verstärkten Kader. Jonathan Klingbeil von Siegfried Materborn verstärkt das zentrale Mittelfeld und wurde von der Mannschaft mit großer Mehrheit zum Kapitän gewählt. Auch Nils Giltjes bringt viel Qualität und Erfahrung aus seiner Zeit beim Bezirksligisten TSV Weeze mit“, sagt Marcel Zalewski, der als Trainer beim TSV Weeze, bei der SV Hö.-Nie. und beim TuS Xanten schon höherklassig gearbeitet hat.
Weitere Neuzugänge sind Torhüter Jendrik-Jan-Alexander Maas (SGE Bedburg-Hau), Jan Peter Langenberg (Fortuna Keppeln), Jan-Hendrik Woelke (SV Hö.-Nie.), Oliwier Piotrowski (TSV Weeze II), Sebastian Verfürth (eigene Reserve) sowie die A-Jugendlichen Arie van Haag, Neo Andreas Mroz und Richard Nedal. Abgänge gibt es bei der DJK Appeldorn nicht.
„Besonders positiv ist die wirklich gute Stimmung innerhalb der Mannschaft“, sagt der 40-jährige Coach, der auch die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Teammanager Sven Wolff und dem Vorstandsmitglied Marc Neuhaus lobt. „Gleiches gilt für mein Trainerteam mit meinem Bruder und spielenden Co-Trainer Patryk und Torwarttrainer Simon Kelputt“, so Zalewski.
Mit der Vorbereitung ist der Trainer weitgehend zufrieden. „Die Trainingsbeteiligung war gut. Ich hätte allerdings gerne noch etwas mehr im taktischen Bereich gearbeitet, das wir nun während der Saison weiter vertiefen müssen“, sagt Zalewski.
Die Ergebnisse der Testspiele waren durchwachsen, die der Trainer aber nicht überbewerten möchte. „Auffällig ist trotzdem, dass wir nur zwei Treffer erzielt und 16 Gegentore kassiert haben. Ich kann die Ergebnisse entsprechend einordnen und weiß, woran wir noch arbeiten müssen“, sagt der Coach. Gegen die A-Ligisten Uedemer SV (0:6), SV Sonsbeck II (0:1) und SV Rees (0:8) setzte es teils happige Niederlagen, nur gegen den B-Ligisten RSV Praest (2:1) gab es, wie beim 6:0-Kreispokalspiel gegen den SV Griethausen, ein Erfolgserlebnis.
„Für ein konkretes Saisonziel ist es mir noch zu früh. Grundsätzlich wollen wir natürlich jedes Spiel gewinnen. Wir richten unseren Blick erst einmal auf den Saisonauftakt beim SV Rindern II, den wir möglichst erfolgreich gestalten möchten“, so Zalewski.
Der Coach erwartet einen Vierkampf um den Titel in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern zwischen dem SV Nütterden, der SGE Bedburg-Hau, dem TuS Kranenburg und der SV Bedburg-Hau. Ebenso sieht er den Aufsteiger SV Schottheide-Frasselt auch weit oben.