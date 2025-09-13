Marcel Zalewski fordert von seinem TuS Xanten

Nach dem ernüchternden 1:3 im Heimspiel gegen die SV 08/29 Friedrichsfeld am vergangenen Sonntag und zwei Niederlagen in Folge steht der TuS Xanten in der Gruppe vier der Bezirksliga schon früh in der Bringschuld. Jetzt wartet am Sonntag (15.30 Uhr) beim TuS Stenern die nächste anspruchsvolle Auswärtsaufgabe auf die Mannschaft von Trainer Marcel Zalewski.

Die Bocholter haben einen starken Start hingelegt. Sie stehen nach drei Spielen mit neun Punkten da – fünf mehr als die Domstädter – und treten ähnlich auf wie zuletzt Friedrichsfeld oder auch Westfalia Anholt: kompakt, zweikampfstark, unbequem. Hinzu kommt der kleine Rasenplatz, der wenig Raum für spielerische Lösungen bietet und eine kampfbetonte Partie erwarten lässt.

„Ich erwarte eine Reaktion meiner Mannschaft“, stellte Marcel Zalewski klar. Konsequenzen hatte der Trainer nach der schwachen Vorstellung gegen Friedrichsfeld angekündigt, Gespräche unter der Woche aber bewusst nicht geführt. „Die Jungs wussten selbst, dass das Mist war, was sie da fabriziert haben. Das Training am Dienstag war eine intensive Laufeinheit mit und ohne Ball – sie haben es gespürt.“ Nun will er genau hinschauen, wer sich im Training aufdrängt. „Ich mache mir Gedanken, wer von Beginn an auflaufen wird. Wir müssen nach dem Fehlstart unbedingt punkten“, sagt der Coach.

Harter Gegner aus Stenern

Auf fremdem Platz ist der TuS, der auf Rang 14 steht, bisher noch ohne eigenen Treffer. Personell muss er einen Rückschlag verkraften. Defensivspieler Lukas Maas sah gegen Friedrichsfeld nach einem harten Foul die Rote Karte. Er wird dem Team wegen Unsportlichkeit für drei bis vier Spiele gesperrt fehlen.

Offensiv müssen die Xantener zulegen. In Sachen Chancenverwertung war in den vergangenen Wochen deutlich Luft nach oben. Zwar kam die Mannschaft immer wieder zu Möglichkeiten, doch es fehlte an Effizienz vor dem Tor.

„Wir müssen zielstrebiger werden“, fordert Marcel Zalewski. Denn der Coach weiß, dass es ansonsten schwer wird, gegen einen gut in die Saison gekommenen Gegner wie Stenern etwas Zählbares mitzunehmen.