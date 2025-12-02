Marcel Zalewski: „Der Verein hat sich selber geschadet“

Die Fußball-Abteilung des TuS Xanten erlebt erneut unruhige Zeiten – sportlich wie neben dem Platz. Die um den Klassenerhalt spielenden Bezirksliga-Fußballer stehen seit Sonntag ohne Trainer da. Kurz vor dem Kellerduell gegen den SV Haldern wurde Marcel Zalewski gefeuert. Der 39-jährige Weezer ist immer noch fassungslos über die Art und Weise seiner Freistellung.

Marcel Zalewski Naja, ich habe sehr viel nachgedacht über die Freistellung und die Wochen davor. Ich bin immer nochgeschockt, wie respektlos Frank Ingendahl als Sportlicher Leiter und Fußball-Abteilungsleiter Nils Gilleßen mit mir umgegangen sind. Sie haben mich vor den Augen meiner Mannschaft und des Gegners rausgeschmissen. Ich wundere mich immer noch, warum Levin Bardehle, der ja auch Sportlicher Leiter ist, nicht bei dem Gespräch dabei war. Für mich gibt’s weiterhin keinen konkreten nachvollziehbaren Grund, dass mir die Entscheidung auf diese unverschämte Weise mitgeteilt wurde.

Zalewski Die beiden haben mich auf der Anlage zum Gespräch gebten und am Grillplatz entlassen. Das habe ich nicht verdient. Ich hatte keine wirkliche Chance, mich zu den Vorwürfen zu äußern. Ich kann’s immer noch nicht glauben. Man hätte ja wenigstens ins Büro oder Sportheim gehen können. Der Zeitpunkt, so kurz vor einem wichtigen Spiel eine Trainer-Entlassung durchzuführen, ist schon skurril. Der Trainer aus Haldern hat mir noch gesagt, dass er so etwas noch nicht erlebt habe.

Wie lief denn das Gespräch eine Stunde vor dem Anstoß ab?

Gab’s denn im Vorfeld keine Anzeichen, dass Ihr Trainerstuhl wackelt?

Zalewski Nein, Hinweise habe ich nicht bemerkt. Jedenfalls keine, die eine solche Freistellung rechtfertigen würden. Es gab vor etwa eineinhalb Monaten ein Gespräch mit Frank Ingendahl, in dem er unter anderem mein Auftreten während eines Spiels kritisiert hat. Danach habe ich das Gespräch mit der Mannschaft gesucht. Es war ein offener, konstruktiver Austausch. Es gab zwei Rückmeldungen. Es ging um mehr Training im taktischen Bereich. Und die Spieler und ich waren uns einig darin, dass die Trainingsdisziplin besser werden muss.

Wurde mit Ihnen nicht über die sportliche Situation gesprochen?

Zalweski Sicherlich haben wir uns ausgetauscht. Jeder weiß, welche Spieler wir im Sommer verloren haben. Dass wir in dieser Saison nicht ganz oben mitspielen würden, war klar.

Was haben Sie gedacht, als sie von der 1:6-Klatsche gegen den SV Haldern gehört haben?

Zalweski Der Verein hat mit der Aktion nicht nur mir geschadet, sondern auch sich selber. Gefreut habe ich mich gewiss nicht. Dafür liegen mir die Jungs zu sehr am Herzen.

Im Sommer 2025, als es darum ging, ob Sie in Xanten weitermachen, haben auch Spieler ihren Verbleib von der Trainer-Entscheidung abhängig gemacht. Haben Sie die Befürchtung, dass die Mannschaft jetzt auseinanderfällt?

Zalewski Da möchte ich nicht spekulieren. Das macht man nicht, dafür bin ich Sportsmann genug. Ich habe aus internen Kreisen gehört, dass sich die sportliche Leitung am Dienstagabend mit der Mannschaft zusammensetzen möchte. Bislang, so wurde mir zudem mitgeteilt, wurde den Jungs auch noch nicht vernünftig erläutert, warum ich gehen musste.

Wovon sind Sie vor allem enttäuscht?

Zalweski Ich habe die Mannschaft in der vergangenen Saison in einer schwierigen Situation übernommen und zum Klassenerhalt geführt. Das spielte jetzt keine Rolle mehr. Ich habe in dieser Spielzeit sogar der sportlichen Leitung bei manchen Entscheidungen den Rücken gestärkt. Und dann passiert so etwas. Es war mir jedenfalls eine Lektion. Man kann den Leuten nur vor den Kopf schauen.