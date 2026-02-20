Marcel Yahyaijan, FC 08 Villingen: "Immer die gleichen Fehler gemacht"

Der Ball rollt wieder in der Oberliga. Hier tritt der FC 08 Villingen zum Auftakt der Frühlingsrunde am Samstag, 14 Uhr, bei Türkspor Neckarsulm an. Mit neuem Trainer, aber ohne seinen Torjäger.
Ruhig war sie nicht, diese Winterpause. Erneut produzierte der FC 08 Villingen viele Schlagzeilen. Zunächst trennten sich die Wege von Verein und Trainer Steffen Breinlinger. Dann wechselte Stürmer Marcel Sökler zum SSV Reutlingen. Doch Marcel Yahyaijan, Geschäftsführer Sport bei den Nullachtern, ist guten Mutes, er freut sich auf das erste Spiel: "Endlich geht es los." Die Villinger starten von Rang sieben in die Frühlingsrunde der Fußball-Oberliga und treffen am Samstag (14 Uhr) auf Türkspor Neckarsulm. Der Aufsteiger, im Hinspiel entführte er mit einem 2:0-Erfolg die Punkte aus dem Friedengrund, steht mit 22. Punkten auf Rang elf und überraschte gerade eben mit einer außergewöhnlichen Verpflichtung: So holte der Club Uwe Rapolder an Bord. Der Ex-Profi und ehemalige Bundesligatrainer, unter anderem des 1. FC Köln, fungiert ab sofort als Berater für sportliche und strukturelle Themen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.