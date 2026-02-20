Marcel Yahyaijan, FC 08 Villingen: "Immer die gleichen Fehler gemacht"

Aus dem Villinger Quartett wurde ein Duo: Torjäger Marcel Sökler (links) hat sich zum SSV Reutlingen verabschiedet, Steffen Breinlinger (Zweiter, von rechts) ist nicht mehr Trainer bei den Nullachtern. Seinen Job übernahm Matthias Uhing (Zweiter, von links), ganz rechts Sportgeschäftsführer Marcel Yahyaijan. – Foto: Imago

Ruhig war sie nicht, diese Winterpause. Erneut produzierte der FC 08 Villingen viele Schlagzeilen. Zunächst trennten sich die Wege von Verein und Trainer Steffen Breinlinger. Dann wechselte Stürmer Marcel Sökler zum SSV Reutlingen. Doch Marcel Yahyaijan, Geschäftsführer Sport bei den Nullachtern, ist guten Mutes, er freut sich auf das erste Spiel: "Endlich geht es los." Die Villinger starten von Rang sieben in die Frühlingsrunde der Fußball-Oberliga und treffen am Samstag (14 Uhr) auf Türkspor Neckarsulm. Der Aufsteiger, im Hinspiel entführte er mit einem 2:0-Erfolg die Punkte aus dem Friedengrund, steht mit 22. Punkten auf Rang elf und überraschte gerade eben mit einer außergewöhnlichen Verpflichtung: So holte der Club Uwe Rapolder an Bord. Der Ex-Profi und ehemalige Bundesligatrainer, unter anderem des 1. FC Köln, fungiert ab sofort als Berater für sportliche und strukturelle Themen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.