Marcel Winkens (rechts) wird neuer Trainer des TSV Meerbusch. Das freut den Sportlichen Leiter Christoph Peters (rechts). – Foto: TSV Meerbusch

Marcel Winkens wird im Sommer neuer Trainer beim TSV Meerbusch Oberliga Niederrhein: Der ehemalige Trainer des VfL Jüchen wird in der neuen Spielzeit Nachfolger von Samir Sisic, der noch letzte Zweifel am Ligaverbleib ausräumen muss.

Das Gerücht gab es schon seit ein paar Tagen, nun ist es offiziell: Marcel Winkens, noch bis vor ein paar Wochen als Trainer des VfL Jüchen-Garzweiler auf dem Weg in die Oberliga Niederrhein, wird dort in der kommenden Saison Trainer werden - zumindest dann, wenn der TSV Meerbusch das eine oder andere noch benötigte Pünktchen in der höchsten Verbandsspielklasse noch holt. Das bestätigte der Sportliche Leiter Christoph Peters am Montagabend gegenüber unserer Redaktion.

Für Winkens ist es eine Rückkehr Dabei ist Winkens bei den Meerbuschern alles andere als ein Unbekannter. Denn nach seiner ersten Trainerstation beim 1. FC Mönchengladbach, wo er die U19 und auch das Landesliga-Team betreute, war er zwischen 2016 und 2019 für die A-Junioren des TSV in der Leistungsklasse verantwortlich, schaffte dabei dann den Aufstieg in die Niederrheinliga. Danach übernahm Winkens 2019 den VfL Jüchen in der Bezirksliga, schaffte im dritten Jahr den Aufstieg, und war nun auf dem Weg, die nächste Liga zu überspringen, als sich der Verein vorzeitig von ihm trennte. Seinen Abschied zum Sommer hatte er da aber ohnehin bereits angekündigt.

Nun soll er den TSV Meerbusch in der kommenden Saison stabilisieren, und vielleicht dann dafür sorgen, dass es eine Spielzeit ohne Zittern in der Oberliga wird. Sicherlich wird ihm dafür auch noch der eine oder andere Spieler nach seinen Vorstellungen zur Verfügung gestellt werden.