Marcel Timm ersetzt Horst Bartz: SC Wißkirchen mit neuem Trainer

Der SC Wißkirchen aus der Bezirksliga 3 stellt die Weichen für die kommende Saison und hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Marcel Timm übernimmt ab dem 1. Juli das Amt von Horst Bartz, der den Verein erst in der Winterpause übernommen hatte.

"Marcel hat uns überzeugt mit seiner Art und der Philosophie, mit der er auch erfolgreich bei der SG Dahlem-Schmidtheim die letzten Jahre gearbeitet hat. Er passt sehr gut zum Konzept, was sich der Verein die nächsten Jahre vorstellt – ligaunabhängig“, erklärte Teammanager Frank Marwitz.

Der 48-jährige Timm feierte mit Dahlem-Schmidtheim in den vergangenen Jahren mehrere Aufstiege und führte den Klub von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga. Erst am vergangenen Wochenende traf er mit seinem Noch-Team auf Wißkirchen – die Partie endete mit einem klaren 0:4 aus Sicht von Dahlem.