Marcel Thyssen: Erst Meisterschaft, dann Klassenerhalt Marcel Thyssen schreibt an einer Erfolgsgeschichte. Der 26-Jährige steht mit dem Kevelaerer SV vor dem Aufstieg in die Volleyball-Oberliga. Danach geht’s mit den Sportfreunden Broekhuysen in den Abstiegskampf der Fußball-Landesliga.

Es wäre übertrieben, zu behaupten, dass Sport sein Leben ist. Aber wenn Marcel Thyssen was macht, dann macht er es richtig. Halbe Sachen sind so gar nicht sein Ding. Seit zehn Jahren schafft der 26-jährige Kevelaerer den Spagat, neben Schule und Beruf zwei Sportarten gleichzeitig zu betreiben. Und wenn alles nach Plan läuft – und da deutet in der Winterpause eine Menge drauf hin, kann er in diesem Jahr gleich zwei große Erfolge feiern. Einen Klassenerhalt und einen Aufstieg.

Die Laufbahn als sehr ambitionierter Amateursportler startete er in der Fußballabteilung des Kevelaerer SV. Da war er gerade einmal sechs Jahre alt. Sein Talent blieb den Verantwortlichen des 1. FC Kleve nicht verborgen. Als Jugendlicher wechselte er in die Schwanenstadt und konnte dort mit sporadischen Einsätzen in der ersten Mannschaft Landesligaluft schnuppern.

Das Abitur hatte er längst in der Tasche, als er zur Karnevalszeit 2016 in Kevelaers guter Stube „Alt Derp“ von seinem ehemaligen Lehrer Sebastian Clarke angesprochen wurde. „Er hat mir erzählt, dass er in Broekhuysen den Trainerjob übernimmt. Und mich gefragt, ob ich nicht auch dorthin wechseln möchte.“ Gesagt, getan – der Wechsel ging über die Bühne. Und als Strippenzieher im Mittelfeld war Thyssen maßgeblich daran beteiligt, dass die Sportfreunde zweimal den Aufstieg schafften und in dieser Saison zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in der Landesliga mitmischen.

Soweit klingt alles ziemlich normal, würden in der Brust des Kevelaerers nicht zwei Sportlerherzen schlagen. Denn eine ebenso große Leidenschaft pflegt der Maschinenbau-Ingenieur für den Volleyball und wandelt damit auf den Spuren seiner Mutter. Heike Thyssen hat erfolgreich in der Regionalliga gespielt und ist inzwischen Trainerin der ersten Herrenmannschaft des Kevelaerer SV. „Beim KSV lief vor zehn Jahren eine Ausschreibung zur Gründung einer Volleyballabteilung. Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich Lust darauf hätte. Ich habe kurzerhand sechs Freunde zusammengetrommelt, meine Mutter ist Trainerin und Abteilungsleiterin geworden. Wir haben also die Abteilung neu gegründet und aufgebaut.“

„Eine Sportart ist gut, zwei sind besser“ – so lautet die Devise des vielseitig talentierten Kevelaerers. Doch es war nicht immer einfach, beides unter einen Hut zu bekommen. „Fußball ging meistens vor. Beim Volleyball habe ich schon mal die eine oder andere Trainingseinheit geschlabbert“, sagt er.

Doch seit dem Aufstieg mit den Sportfreunden aus Broekhuysen in der abgelaufenen Saison hat sich seine Einstellung zunächst etwas geändert – als Kicker legte er eine vorläufige Pause ein. „Mit meinen Volleyball-Freunden war die Chance noch nie so groß, den Sprung in die Oberliga zu schaffen und damit den vierten Aufstieg innerhalb von zehn Jahren zu feiern“, so Thyssen, der sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht hatte.