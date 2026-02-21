Marcel Siepmanns hofft auf die Regionalliga mit Ratingen 04/19

Marcel Siepmann träumt von der Regionalliga – Foto: ACHIM BLAZY

„Nettetal war für mich absolut der richtige Weg, um mich weiterzuentwickeln“, sagt Siepmann rückblickend. Die Zeit dort habe ihm viele Möglichkeiten gegeben, Erfahrungen zu sammeln und sich fachlich weiterzubilden. Über Jahre arbeitete er mit unterschiedlichen Torhütern zusammen und begleitete mehrere sportliche Phasen des Vereins.

Sechs Jahre lang stand Marcel Siepmann in den Diensten von Union Nettetal. Es war eine Zeit, die ihn auf seinen nächsten Karriereschritt vorbereitet hat. In Nettetal arbeitete Siepmann, den viele nur „Siepi“ nennen, in der Oberliga als Torwarttrainer an der Seite von Cheftrainer Andreas Schwan sowie den Co-Trainern zunächst Lutz Krienen und später Roland Garnschröder. Der Kontakt zu den früheren Kollegen ist nie abgebrochen. So besuchten Schwan und Garnschröder ihren Ex-Kollegen zuletzt auch in dessen neuem Umfeld bei Ratingen 04/19, beim Oberliga-Spiel gegen den 1. FC Monheim. Fachsimpeln über Trainingsinhalte, Spielanalysen und Spielerentwicklungen gehört immer noch zu den Lieblingsthemen, wenn das Trio zusammenkommt.

Gegen Ende der vergangenen Saison erfolgte dann sein Wechsel zu Ratingen 04/19. Der Klub gehört seit Jahren zur Spitzengruppe der Oberliga und bewegt sich konstant im oberen Tabellendrittel. Zuvor hatte Siepmann bereits sechs Wochen bei der ambitionierten SpVg Schonnebeck hospitiert. „Aus zwei Wochen wurden am Ende sechs. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht und mir nochmal neue Einblicke gegeben“, berichtet er. Der Kontakt kam über sein Netzwerk zustande, unter anderem über eine, von ihm ins Leben gerufene Whatsapp-Gruppe mit anderen Torwarttrainern, mit denen er im regelmäßigen Austausch steht. Es geht um Trainingsideen, Belastungssteuerung oder Spielerbeobachtungen.

„Sipi“ träumt vom Aufstieg in die Regionalliga

Ratingen fand sich das neue Trainerteam und die Verantwortlichen schnell als funktionierende Einheit zusammen – und sportlich zahlt sich das aus. Mit dem jüngsten 4:1-Sieg im Spitzenspiel beim SC St. Tönis festigte Ratingen die Tabellenführung in der Oberliga. Für Siepmann wäre ein möglicher Aufstieg in die Regionalliga ein Meilenstein. „Wenn das mit dem Aufstieg klappen würde, wären meine Ziele erst einmal erreicht. Das wäre natürlich ein Träumchen“, sagt der Torwarttrainer, der in drei Wochen 50 Jahre alt wird. Im Alltag ist er zwei bis dreimal die Woche im Training dabei, hinzu kommen die Spieltage. Je nach Bedarf fällt auch mehr Zeit an – in nahezu fast täglicher Abstimmung mit dem Trainerteam.

Das alleine ist bereits ein ordentliches Pensum. Parallel zu seinem Engagement in Ratingen ist Siepmann seit Ende November allerdings zusätzlich als Torwarttrainer beim VfR Warbeyen in der 2. Bundesliga der Frauen tätig. Dieses Engagement kam aus alter Verbundenheit zum Trainer und Teamleiter in Warbeyen zustande. Den Unterschied zwischen Männer- und Frauenfußball beschreibt Siepmann so: „Der größte Unterschied ist die Athletik. Technisch und taktisch ist das Niveau im Frauenfußball richtig gut, aber in der Explosivität merkt man Unterschiede.“ Für ihn ist die Arbeit in beiden Bereichen vor allem fachlich reizvoll, weil sie unterschiedliche Schwerpunkte in der Trainingsgestaltung verlangt. „Da kann ich noch einiges lernen“, sagt er.

Fußball ist bei Siepmann auch Familiensache. Tochter Marla spielt in der C1 bei den Jungs des SV Issum und besitzt zudem ein Zweitspielrecht für die U17-Mädchen des SC Krefeld 05 in der Niederrheinliga. „Mir war immer wichtig, sie nicht unter Druck zu setzen. Sie hat ihren Weg selbst gefunden und geht ihn sehr ehrgeizig“, sagt Siepmann, der den Spagat zwischen Familie, Beruf und Fußball nur mit viel Organisation und Unterstützung seiner Frau Doreen bewältigt.

Der Austausch mit Kollegen und ehemaligen Weggefährten ist ihm wichtig. „Fußball ist ein großes und schönes Netzwerk“, sagt er über seinen Weg von Nettetal über Schonnebeck nach Ratingen – und über eine Entwicklung, die für ihn noch längst nicht abgeschlossen ist. Als nächstes steht dabei für Siepmann die Torwarttrainer B-Lizenz an.