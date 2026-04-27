Marcel Schmitz übernimmt den SV Nierfeld

Der SV Nierfeld präsentiert für die kommende Saison einen neuen Trainer: Marcel Schmitz, der zur Zeit noch die A-Junioren der JSG Erft 01,Spitzenreiter der Bezirksliga, trainiert, übernimmt dann die erste Mannschaft des Vereins. „Wir sind sehr glücklich, einen so erfolgreichen und erfolgsorientierten Trainer verpflichtet zu haben und wir sind überzeugt, dass Marcel neuen Schwung und eine neue Perspektive für die Mannschaft bringen wird. Marcel war unsere erste Wahl und die Gespräche und Vereinbarungen mit Vorstand und Mannschaft haben gezeigt, dass wir auf der gleichen Wellenlänge liegen“, formulieren Vorsitzender Karl-Heinz Büser und Fußballobmann Mario Held. Denn natürlich wollen die Spieler sich wieder nach oben orientieren und auf Dauer in die Spitzengruppe der Kreisliga A klettern.