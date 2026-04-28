Marcel Schmitz übernimmt beim SV Nierfeld

Der SV Nierfeld präsentiert für die kommende Saison einen neuen Trainer: Marcel Schmitz, der zurzeit noch die A-Junioren der JSG Erft 01, Spitzenreiter der Bezirksliga, trainiert, übernimmt dann die erste Mannschaft des Vereins. „Wir sind sehr glücklich, einen so erfolgreichen und erfolgsorientierten Trainer verpflichtet zu haben, und wir sind überzeugt, dass Marcel neuen Schwung und eine neue Perspektive in die Mannschaft bringen wird. Marcel war unsere erste Wahl, und die Gespräche und Vereinbarungen mit dem Vorstand und der Mannschaft haben gezeigt, dass wir auf der gleichen Wellenlänge liegen“, formulieren der Vorsitzende Karl-Heinz Büser und Fußballobmann Mario Held. Denn natürlich wollen sich die Spieler wieder nach oben orientieren und auf Dauer in die Spitzengruppe der Kreisliga A klettern.