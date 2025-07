Marcel Schmidts: "Aber diese Freundschaft muss für 90 Minuten ruhen"

Der Oberligist 1. Göppinger SV steht vor einem frühen Saisonhighlight und Heimspielderby unter Flutlicht. Am Dienstag um 19 Uhr empfängt das Team von Trainer Mario Klotz den Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Es ist ein Wiedersehen von Marcel Schmidts, der von den Blauen zum GSV gewechselt ist. Der Defensivmann und auch Florian Mack, Leiter Kommunikation, äußern sich zum Pokalkracher und zum Oberliga-Start am Samstag gegen den FV Ravensburg.

Mit welchen Gefühlen gehst Du am Dienstag in dieses Derby und wie ordnest Du die Kickers aktuell ein?

Marcel Schmidts: „Schöner wäre es gewesen, wenn dieses Spiel in einer späteren Runde stattfindet. Aber so ist der Pokal nunmal. Aber mit Sicherheit stehen da am Dienstag auf der anderen Seite viele Freunde. Aber diese Freundschaft muss für 90 Minuten ruhen. Die Kickers hatten es in den vergangenen Jahren immer schwer hier in Göppingen und wir wollen dafür sorgen, dass das dieses Mal wieder so wird.“

Was schätzt Du beim GSV ganz besonders und was unterscheidet den GSV von Deinen

Profistationen?

Marcel Schmidts: „Der GSV macht seit Jahren Schritte nach vorne egal in welchem Bereich. Nach außen bleibt vor allem das Sportliche hängen. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen. Im Endeffekt glaub ich, dass die Last auf weniger Schultern verteilt ist und dadurch alle im Verein noch enger zusammenstehen müssen.“

Mit welchem Blick schaust Du auf den Oberliga-Start kommenden Samstag?

Marcel Schmidts: „Es ist schön, dass die Runde losgeht und wird daheim gegen einen ambitionierten und starken Gegner starten und endlich um Punkte spielen.“

Florian Mack, Leiter Kommunikation, ergänzt

… aus sportlicher Perspektive:

„Wir sind sehr zufrieden und glücklich, dass der Pflichtspielauftakt positiv verlaufen ist. 4 Tore, ein zu Null Spiel in der ersten Pokalrunde sowie weder Verletzungen noch Sperren, das kann man so stehen lassen. Natürlich wartet nun ein anderes Kaliber mit den Kickers, das ist uns allen bewusst und wir freuen uns darauf. Kickers muss mit der Favoritenrolle leben und umgehen, was selbstredend ist. Mit größtem Respekt und noch größerer Aufmerksamkeit gehen wir an diese Aufgabe heran. Wir werden uns akribisch darauf vorbereiten und die Tage weiter hart arbeiten. Bereits am heutigen Sonntag stand die nächste Einheit an, bevor am morgigen Montag das Abschlusstraining stattfindet.

Es waren in den vergangenen Jahren stets Festtage gegen die Kickers, ob zuhause oder auf der Waldau. Einziger Wermutstropfen mag sein, dass wir uns diese Begegnung zu einem späteren Zeitpunkt im Wettbewerb gewünscht hätten. Aber wir möchten im Pokal so lange wie möglich bestehen. Da zählen keine Ausreden und auch kein Losglück. Wer den Pokal gewinnen möchte, muss sich mit jedem Gegner messen und erfolgreich auseinandersetzen. Dass wir Heimrecht haben, möchten wir aus jeglicher Sicht als Vorteil nutzen.

An solchen Festtagen hat der Verein stets bewiesen, was ihn auszeichnet. Göppingen liebt solche Spiele und zelebriert sie. Das werden wir am Dienstag erneut bestätigen. Im Verein, hinter den Kulissen sowie auf dem Spielfeld. Wir zählen auf eine überragende Kulisse unter Flutlicht und hoffen, dass die Jungs von einem wieder einmal überragenden Publikum angepeitscht werden. Das letzte Regionalliga-Heimspiel gegen die Offenbacher Kickers unter dem Slogan „Herzzeigen“ ist noch in guter Erinnerung und ruft Gänsehaut hervor. Leidenschaft, Wille und Herzblut waren allgegenwärtig und machen es jedem Gegner schwer.“

… aus Vereinsperspektive:

„Die Kurzfristigkeit zwischen der ersten Pokalrunde am vergangenen Freitag sowie der Zweitrundenpartie am Dienstag machen dieses Highlight aus organisatorischer Sicht zur echten Herausforderung. Zudem steht der Sommerferienstart am Mittwoch bevor, sodass wir mit einer großartigen Kulisse unter Flutlicht rechnen dürfen.

Ein riesengroßer Dank an das gesamte Team hinter den Kulissen, ob Funktionäre oder ehrenamtliche Helfer. Wir werden ein tolles Event auf die Beine stellen und dafür sorgen, dass Göppingen ein weiteres Fußballhighlight erleben darf. Rasen und Stadion werden in einem hervorragenden Zustand sein, sicher wird an diesem Abend erneut etwas Regionalliga-Feeling aufkommen. Und das ist auch gut so, der Verein hat sich dieses Spiel nach dem knappen und sehr bitteren Abstieg redlich verdient.“

… zum Oberliga Auftakt gegen den FV Ravensburg am kommenden Samstag:

„Unsere Gedanken gehen aktuell von Spiel zu Spiel. Wir befinden uns noch inmitten der Vorbereitungszeit. Wohlwissend, dass wir auf der Zielgeraden angekommen sind und nur noch wenige Tage verbleiben. Zudem haben wir mit dem Pokalhighlight am Dienstag bereits einen mega Brocken vor der Brust und viel mehr als nur eine Generalprobe zu absolvieren.

Auf Ravensburg werden wir uns ab Mittwoch intensiv vorbereiten und einstellen. Dass uns hier erneut eine gestandene Truppe erwarten wird, ist und natürlich jetzt schon bewusst. Der Start in diese neue Saison ist also alles andere als ein lockeres Warm-Up, wir werden gleich zu Beginn maximal gefordert sein und die notwendige Achtsamkeit dafür herstellen.“