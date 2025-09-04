Marcel Scherl: »Der Erfolg fliegt der Truppe nicht zu«

Burgweinting duelliert sich mit Obertraubling – da dürfte auch diesmal Pfeffer drin sein. – Foto: Felix Schmautz

Die Regensburger Kreisliga 1 geizt derzeit nicht mit Spitzenspielen. Ein weiterer Kracher steigt am kommenden Sonntag. Da empfängt der Rangdritte SV Burgweinting den nur einen Punkt besser postierten Mit-Tabellenführer SV Obertraubling. Beide Teams sind in bestechender Form, haben eine Siegesserie am Laufen. Für den SVB ist es erst das zweite Heimspiel der laufenden Saison. Womöglich wird auf den Kunstrasenplatz ausgewichen, das entscheidet sich am heutigen Donnerstag. Anstoß ist um 14 Uhr.

Die Burgweintinger Mannschaft präsentiert sich inzwischen in starker Form. Nach dem etwas missglückten Saisonstart mit „Patzern“ gegen Harting, Laub und Ziegetsdorf konnten die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen werden. Hervorzuheben sind neben Kapitän Matthias Braun insbesondere Ausnahmekönner Paul Nowack, der an nahezu allen Aktionen defensiver und offensiver Natur beteiligt ist, sowie Neuzugang Niklas Lublow, der bisher bereits sechsmal als Torschütze glänzen konnte. In der letzten Partie gegen Kareth saß er jedoch 90 Minuten auf der Bank, sodass ein Einsatz des 23-Jährigen zumindest fraglich sein sollte. Immerhin feierte der letztjährige Top-Scorer Florian Schlegel letzte Woche sein Comeback nach Verletzungsproblemen.





Burgweintings Coach Andreas Pollakowski ist frohen Mutes und sagt vor dem Topspiel: „Personell müssen wir zwar am Wochenende auf den ein oder anderen wichtigen Spieler verzichten – das war bislang aber in jedem Spiel der Fall. Dafür kehren andere Jungs zurück. Wir haben einen in der Breite starken Kader und gehen gut vorbereitet in die Partie. Obertraubling ist, wie in den letzten Jahren, ein sehr starker Gegner. Ich erwarte ein intensives und umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Unser Team hat in den letzten Wochen wieder eine unglaubliche Energie entwickelt, die Motivation und der Zusammenhalt sind riesig. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um uns den Sieg zu holen.“Auch Obertraubling hat sich (inklusive Kreispokal) seit fünf Spielen keinen Ausrutscher mehr erlaubt. Hervorzuheben ist dabei, dass die Mannschaft von Trainer Marcel Scherl sowohl die beste Defensive (7 Gegentreffer) als auch die beste Offensive (24 Treffer) der Liga stellt. Neben den offensiven Top-Scorern Tobias Fuchs, Moritz Groda und Max Heberlein stachen hierbei die defensiven Dauerbrenner Isaak Berg, Felix Hankofer und Lino Nitsch heraus. Im Übrigen hat sich die Personalsituation beim SVO scheinbar wieder entspannt. Rasmus Schwartz und Noah Reinermann kehrten zuletzt zurück. Einzig Max Heberlein fehlte in der Vorwoche gegen den Freier TuS, sodass hinter seiner Einsatzfähigkeit ebenfalls ein Fragezeichen stehen dürfte.

„Für das Spiel gegen Burgweinting kann ich nahezu aus dem Vollen schöpfen. Unser Kader hat die nötige Breite, um auch einige leicht angeschlagene Spieler zu schonen und trotzdem einen konkurrenzfähigen Kader zu präsentieren“, berichtet Marcel Scherl, der im Sommer vom Co- zum Cheftrainer aufstieg. Der gebürtige Nordoberpfälzer möchte betont wissen: „Der Erfolg fliegt der Truppe nicht zu: Seit Wochen gehen meine Jungs im Training an ihre Grenzen, investieren viel. Das wird damit belohnt, den selbsternannten Aufstiegsaspiranten nun auf Augenhöhe begegnen zu dürfen. Von Sieg zu Sieg steigt die Gier der Jungs spürbar.“



Die Historie spricht klar für den SV Burgweinting. In der jüngeren Vergangenheit seit 2017 konnte Obertraubling nur ein einziges Mal als Sieger vom Platz gehen. Letzte Saison endeten die Partien in Obertraubling 2:2, in Burgweinting siegte der Gastgeber 4:1. Letztlich werden wohl Kleinigkeiten über den Ausgang des Topspiels entscheiden. In dieser doch noch jungen Saison wird das Ergebnis dieser Partie noch nicht über den weiteren Saisonverlauf der beiden Spitzenmannschaften entscheiden. Dennoch will sicherlich keiner als Verlierer vom Platz gehen. Somit steht den Zuschauern wohl ein äußerst spannendes Topspiel bevor.