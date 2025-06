Marcel Risse: „Dieser eine Kick muss sitzen“

Die Saison 2025 in der German Football League 2 (GFL2) läuft, und die Langenfeld Longhorns haben mit furiosen Siegen über die Hamburg Pioneers (35:10), bei den Elsmhorn Fighting Pirates (42:36), gegen die Rostock Griffins (35:19) und bei den Leipzig Lions (35:21) die Tabellenspitze erobert. Der Start nach Maß ist insbesondere der Offense zu verdanken – so gab es einen gelungenen Einstand des neuen Headcoachs Florian Hartmann.

Das neueste Beispiel ist Stefan Maierhofer. Der frühere Stürmer des FC Bayern und des MSV Duisburg sowie der österreichischen Nationalmannschaft läuft mit bemerkenswerten 42 Jahren künftig als Kicker in der European League of Football (ELF) für die Vienna Vikings auf. Maierhofer könnte einen ähnlichen Weg wie Borussia Dortmunds Legende Manfred Burgsmüller (2019 verstorben) einschlagen, der noch mit 52 Jahren weit nach seiner Karriere als Fußballer viele Jahre lang als Kicker für das europäische Top-Team Düsseldorf Rhein Fire auflief. Der englische Topstürmer Harry Kane vom FC Bayern kokettiert gar mit einem Engagement inder großen amerikanischen National Football League (NFL) im Anschluss an seine Fußballkarriere. Und auch in eben jener NFL findet sich dieser sportliche Werdegang. Der derzeitige Kicker der Dallas Cowboys, Brandon Aubrey (30), war vor seiner NFL-Karriere Profifußballer in den USA.

Auch Marcel Risse hat diesen Weg gewählt. Für ihn hat sich mit seinem, im Sportjargon noch vergleichsweise recht jungen Alter von 35 Jahren, in den letzten Jahren einiges verändert. Risse, der viele Jahre lang regelmäßig am Wochenende vor 50.000 Zuschauern im Kölner RheinEnergie-Stadion spielte, ist Druck und Erwartungshaltung gewohnt. Nach seiner aktiven Fußballkarriere zog es ihn zum American Football. Diesen Schritt begründet Risse so: „Es ist einfach ein geiler Sport, den immer mehr Menschen hierzulande verfolgen. Zudem brauche ich den Wettkampf, ich brauche diese Herausforderung und das Messen mit anderen Sportlern. Außerdem bin ich ein Teamspieler, und Football ist ein absoluter Teamsport. Es hat alles gepasst.“ Seit 2023 läuft er für die Longhorns auf.

Der Kicker steht selten im Mittelpunkt – wenn es aber doch so kommt, dann entscheiden seine Nerven häufig über Sieg oder Niederlage. Den Großteil der Zeit über steht er am Rand, er kommt nur für Field Goals, die drei Punkte bringen, und Extra Points (1 Punkt) nach einem Touchdown aufs Feld. Vom Kicker wird wie von kaum einer anderen Positionsgruppe im American Football erwartet, dass er seinen Job immer erfolgreich ausübt und dem Team Punkte beschert. Dabei stehen insbesondere beim Kicken neben einer guten Schusstechnik die mentalen Fähigkeiten im Vordergrund.

Druck macht Spaß

Risse kennt diesen Druck nur zu gut und weiß hiermit umzugehen, dies zeigt er Woche für Woche nun auch im Trikot der Langenfeld Longhorns. Seine Leistungen sind sehr ordentlich, in der Saison 2023/24 traf er 26 von 28 Extra Points, eine beeindruckende Quote von 93 Prozent. Doch Risse stellt nicht nur auf dem Platz mit seinen Fähigkeiten für die Longhorns und sein junges Trainerteam eine große Bereicherung dar. Sein Headcoach Florian Hartmann kann vom ehemaligen Bundesligaprofi einiges lernen: „Er bringt Elemente in unser Training, die uns besser machen.“ Als Beispiel fügt Hartmann die Aufmerksamkeitsbereitschaft seiner Spieler an, und welchen Tipp Risse parat hatte: „Er erzählte mir von seiner Erfahrung beim FC, wo die Inhalte der Einheiten vorab nicht den Spielern mitgeteilt wurden und diese sich immer wieder auf neue und völlig unerwartete Situationen einstellen mussten. So blieben die Spieler immer vom Kopf her wach – wir haben diese Methodik teilweise bei den Longhorns übernommen, und es zahlt sich wirklich aus.“

Risse selber sieht den größten Unterschied zwischen Fußball und American Football insbesondere im mentalen Bereich. Unserer Redaktion sagt er: „Beim Fußball bist du 90 Minuten auf dem Platz – gelingt eine Aktion nicht, kannst du es bei der nächsten besser machen. Als Kicker beim American Football stehst du 99 Prozent der Zeit am Rand und hast dann nur diese eine Aktion, diesen einen Kick, und alle erwarten, dass er sitzt. Das ist ein ganz anderer mentaler Druck.“

Risse berichtet außerdem, dass ihm Rituale helfen:„ Ich habe acht Jahre lang mit einem Mental Coach zusammengearbeitet. Ich habe beim FC auch Freistöße und Eckbälle getreten, für diese Standards habe ich mir einen immer gleichbleibenden Ablauf angewöhnt, dieses Drehbuch habe ich nun auf meine Kicks im Football übertragen.“ Bleiben er und die Langenfelder Offense so hungrig und stabil wie in den ersten Partien, kann es für die Longhorns in dieser Saison weit gehen.