Marcel Rieso verstärkt das Trainerteam des TuS GW Pödinghausen Der 40-Jährige wechselt nach 14 Jahren beim SV Oetinghausen in der nächsten Saison zum ambitionierten Bezirksligisten aus Enger. von Thomas Vogelsang · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Demnächst gemeinsam Grün und Weiß: Der sportlicher Leiter Bruno Gabel (v. l.), das Trainertrio Holm Windmann, Marcel Rieso und Michael Bigalk sowie der Sportliche Leiter Mike Tönsing vom TuS GW Pödinghausen. – Foto: Thomas Vogelsang

Das ist schon ein Paukenschlag. Der TuS GW Pödinghausen verstärkt sein Trainerteam für die kommende Saison mit einem etablierten Coach. Marcel Rieso kommt zu den Grün-Weißen, die als Spitzenteam der Bezirksliga ab dem kommenden Sommer möglicherweise in der Landesliga spielen. Der 40-jährige Rieso war zuvor nicht weniger als 14 Jahre beim SV Oetinghausen tätig. Der SVO steht aktuell auf dem letzten Platz der Bezirksliga-Tabelle und hat nach sechs Jahren auf überkreislicher Ebene die Rückversetzung in die Kreisliga A vor Augen.

"In Oetinghausen hat man sich für Umstrukturierungen entschieden. Das ist völlig legitim, aber für mich persönlich war dadurch der Anreiz nicht mehr gegeben.“, sagt Rieso, der seinen Abschied beim SVO am Ende der Saison bereits vor einigen Tagen kundgetan hat. Die nun erfolgte Zusage in Pödinghausen ist nur auf den ersten Blick überraschend. „Wir haben tatsächlich schon damals in Oetinghausen so etwas vorgehabt, damals hat es aber nicht geklappt“, sagt GWP-Cheftrainer Holm Windmann, der seinerzeit Riesos Vorgänger als Coach beim SVO war. Ähnliche Aufstellung gab es schon vor der laufenden Saison Nun möchte Pödinghausen zu der Struktur zurückkehren, die vor der laufenden Saison mit der Aufnahme von Maximilin Grove ins Trainerteam geschaffen worden war. Grove verließ die Grün-Weißen im Winter, nachdem er für die nächste Saison beim direkten Aufstiegs-Konkurrenten BV Stift Quernheim als Cheftrainer zugesagt hatte. „Grundsätzlich hat dieser Versuch, den wir da gemacht haben, aber gut funktioniert“, betont Pödinghausens Sportlicher Leiter Bruno Gabel.

Dem schließt sich Holm Windmann an. „Wenn du mit gut 20 fitten Leuten auf dem Trainingsplatz stehst, kannst du nicht jeden im Blick haben. Marcel soll hier bei uns nicht nur Hütchen aufstellen. Wir gehen die Aufgabe als Team an, am Ende geht es nicht um die Bezeichnung eines Postens, sondern um die Sache. Und dass wir das untereinander regeln, darum mache ich mir keine Sorgen, zumal wir uns eben auch schon lange kennen.“ Vorfreude ist deutlich zu spüren Positiv hinzu kommt, dass auch zu Torwarttrainer Michael Bigalk, der früher selbst unter anderem beim SC Herford und dem FC Bad Oeynhausen zwischen den Pfosten stand, eine langjährige enge Bindung besteht. „Wir wollen hier etwas aufbauen, das über Jahre halten kann“, erklärt Bruno Gabel.