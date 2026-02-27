Marcel Pawlow: "Wir wollen das Ding gewinnen und den Lauf fortsetzen"

– Foto: Mathias Leschek

Für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II steht am Samstag (15 Uhr) ein besonderes Spiel in der Bezirksliga 2 Hannover an. Gegner sind die Sportfreunde Anderten – und für Trainer Marcel Pawlow ist es ein emotionales Wiedersehen mit seinem ehemaligen Team.

Sportlich erwartet Pawlow einen unangenehmen Gegner. „Wenn Anderten alles reinhaut, können sie in dieser Liga für Überraschungen sorgen“, warnt er. Mit Robert Vech verfüge der Gegner über einen extrem schnellen Offensivspieler. „Wenn er einen guten Tag hat, macht er auch die Unmöglichen rein.“ Zudem hebt Pawlow Julian Weigold, Mack Henriksson, Joe Ong sowie Torwart Adrian Grubesic hervor.

„Das ist gerade für mich ein besonderes Spiel“, sagt Pawlow. „Mit Anderten bin ich letzte Saison in die Bezirksliga aufgestiegen und habe den Kreispokal geholt. Ich habe immer noch einen guten Draht zu vielen Spielern.“ Entsprechend groß sei die Vorfreude – auch bei Co-Trainer Kai Schmidt.

Das Hinspiel endete 1:1, diesmal soll ein Sieg her. „Wir wollen das Ding gewinnen und unsere 38 Punkte vollmachen“, betont Pawlow. Nach dem deutlichen 5:1 in Lehrte reist der TSV mit breiter Brust an. „Hätten wir die nicht, hätten wir uns nicht darum gekümmert, dass wir definitiv spielen können.“

Da die heimische Anlage noch gesperrt ist, findet die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Osterwald statt. Für den TSV kein Nachteil. „Wir haben die ganze Vorbereitung auf Kunstrasen trainiert. Wir werden da nicht überrascht sein“, so Pawlow.

Die Trainingswoche verlief intensiv. „Die Stimmung war sehr laut, mal positiv, mal negativ – aber das gehört dazu. Es zeigt, dass der Konkurrenzkampf groß ist.“ Personell kann Pawlow nahezu aus dem Vollen schöpfen, einige Spieler mussten sogar aus dem Kader gestrichen werden.

Der Plan ist klar formuliert: „Wir müssen kompakt sein, gut gegen den Ball arbeiten und Anderten ins Laufen bringen.“ Mit einem Sieg könnte der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II seine starke Position im oberen Tabellendrittel weiter festigen. „Wir freuen uns einfach auf dieses Spiel“, sagt Pawlow. „Und dann schauen wir mal, ob es eine gute Nachricht gibt.“

Sein Gegenüber, Tobias Faust, will die natürlich verhindern. „Aus Andertensicht treffen wir erneut auf ein Topteam der Liga, das sich im oberen Drittel der Tabelle festgesetzt hat. Wenn man auf den letzten Spieltag schaut, hat KK sehr stark performt – aber auch wir haben gegen Stehling, ebenfalls ein Spitzenteam, ein wirklich gutes Spiel gezeigt. Das habe ich der Mannschaft nach der Partie und jetzt in der Trainingswoche auch deutlich gesagt: Wenn wir so auftreten wie gegen Stehling, müssen wir uns vor niemandem verstecken", erklärt der Übungsleiter.

Der blickt optimistisch aus Samstag: "Dann ist auch gegen KK etwas Zählbares möglich. Voraussetzung ist, dass wir defensiv stabil stehen und gleichzeitig mutig nach vorne spielen. Gegen solche Gegner entscheiden am Ende Kleinigkeiten – und da müssen wir voll dagegenhalten. Wir haben uns gut vorbereitet, freuen uns auf das Spiel und gehen positiv gestimmt hinein, mit der klaren Überzeugung, dass Punkte in unserer Hand bleiben können."

Gute Erinnerungen hat Faust an Ende August: "Im Hinspiel haben wir unsere ersten Zähler in der Bezirksliga geholt, das 1:1 war damals ein wichtiges Signal. Genau mit diesem Gefühl wollen wir auch jetzt auftreten und gehen guten Mutes in die Partie, um wieder etwas mitzunehmen.“