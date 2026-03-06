Marcel Pawlow: "Wir fahren mit Wut im Bauch hin"

Umso überraschender sei für ihn die deutliche 1:5-Niederlage der SG 74 Hannover zuletzt beim TSV Stelingen gewesen. „Aber diese Liga zeigt jede Woche, dass hier jeder jeden schlagen kann“, sagt Pawlow.

Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz auf dem Uni-Gelände. Pawlow hat den Gegner zuletzt genau beobachtet. „Ich habe mir das Topspiel gegen SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II angeschaut und eine sehr laufstarke Mannschaft gesehen, mit guten Ballstaffetten und einer klaren Struktur im Spiel“, erklärt der Trainer. „Das war eines der besseren Spiele, die ich dort gesehen habe.“

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II reist nach der Heimniederlage gegen Anderten mit viel Motivation an. „Wir fahren mit einer gewissen Wut im Bauch dorthin. Unser Ziel ist es, wieder in die Spur zu kommen und ein Erfolgserlebnis zu feiern“, so Pawlow.

Das Hinspiel konnten die Krähen mit 3:1 gegen die SG 74 Hannover gewinnen. Pawlow geht davon aus, dass der Gegner diese Partie noch im Hinterkopf hat. „Ich glaube, dass sie sich dafür revanchieren wollen.“

Personell plant der Trainer einige Anpassungen. „Wir werden die eine oder andere Veränderung in der Aufstellung vornehmen, damit wir in verschiedenen Spielphasen reagieren können.“ Entscheidend werde sein, die Spielidee der Gastgeber früh zu stören. „Wir müssen ihr Spiel schnell unterbinden und ihnen möglichst wenig Luft lassen.“

Grundsätzlich erwartet Pawlow eine intensive Partie. „Ich rechne mit einem offenen Schlagabtausch. Wir verteidigen mutig und gehen auch ins Risiko – manchmal stehen wir vielleicht etwas zu hoch, aber das gehört zu unserer Spielweise.“

Ein Remis hält der Trainer für eher unwahrscheinlich. „Ich glaube, dass es einen Sieger geben wird. Beide Mannschaften wollen unbedingt gewinnen.“ Für die SG 74 Hannover geht es zudem darum, den Anschluss an Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II nicht zu verlieren.

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II steht mit 35 Punkten auf Rang fünf und kann mit einem Auswärtssieg wieder näher an die Spitzengruppe heranrücken. Pawlow: „Heute haben wir noch Abschlusstraining, dann fahren wir zum Spiel. Und dann werden wir sehen, wer am Ende die drei Punkte mitnimmt.“