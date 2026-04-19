Marcel Mädel schließt Sindelfinger Angriffsmotor kurz

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Showdown im Eybacher Tal: Am 23. Spieltag in der Fußball-Landesliga Staffel 2 empfing der stark abstiegsbedrohte und bis dato Tabellenvierzehnte, der Sport-Club Geislingen (22 Punkte/Bilanz: 6-4-12), den Achtplatzierten VfL Sindelfingen (35/11-2-9), zum mit Spannung erwarteten und richtungsweisenden Duell. Das Hinspiel im Sindelfinger Floschenstadion hatten die Blau-Weißen vergangenen Oktober noch dank eines Last-Minute-Treffers von Tahir Bahadir mit 3:2 zu ihren Gunsten entschieden. Nun drehten die Schwarz-Weißen den Spieß jedoch um und gewannen das Rückspiel im Stadion Eybacher Tal verdient mit 1:0 und sorgten zugleich für einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Die Kicker aus der Automobilstadt hingegen verharren nach ihrer fünften Saisonniederlage auf fremdem Platz, der zehnten Schlappe insgesamt und der dritten Pleite in Folge auf Rang acht des Tableaus.

Mit dem vierten Saisonsieg auf heimischer Wiese und dem siebten Erfolg insgesamt hievten sich die Hausherren auf Rang zwölf des Klassements und sind seit nunmehr sieben Partien vor heimischer Kulisse (15 Punkte/ Bilanz: 4-3-0) ungeschlagen.

Für das erste Highlight der Begegnung sorgten die Hausherren nach nur neun Minuten: Da hatte Geislingens Mittelfeldmotor Florijan Ahmeti das Überbrückungskabel ausgepackt, aber seine Starthilfe von der linken Strafraumkante aus wurde von Sindelfingens Keeper Alexander Bachmann mit einer Monsterparade entschärft, indem er reaktionsschnell ins rechte untere Eck abtauchte und den Lichtblitz wie ein Faradayscher Käfig um das Aluminium lenkte.

In der 18. Minute zog Sindelfingens Flügelflitzer Andre Simao von rechts in den Sechzehner der Schwarz-Weißen, aber sein Geschoss aus 14 Metern und halbrechter Position wurde von Geislingens Verteidiger Marco Roschmann von der Torlinie gekratzt und aus der Gefahrenzone befördert (18.). Nur vier Zeigerumdrehungen später ließ es VfL-Kicker Gianluca Gamuzza krachen, aber sein Schuss aus 18 Metern klatschte nur ans Gebälk (22.).

In der 27. Minute ließ SCG-Kicker Ahmeti im rechten Mittelfeld die Funken sprühen, bretterte über die rechte Außenbahn wie ein Rasentruck mit Kerosin im Tank, zog in den Strafraum der Blau-Weißen und legte für seinen im Zentrum heraneilenden Mannschaftskameraden Marcel Mädel quer, der die Kugel aus zwölf Metern in die Maschen pfefferte und damit den späteren 1:0-Endstand (27.) markierte.

Mit einer scharfen Hereingabe von links in den Hoheitsbereich der VfL-Kicker bediente Geislingens Luca de Lucia nur fünf Minuten später seinen am zweiten Pfosten positionierten Teamkollegen Marvin Mayer, der die Murmel mit einem wuchtigen Kopfball aus sechs Metern aufs Gehäuse brachte. Aber Sindelfingens Schlussmann und Fels in der Brandung, Bachmann, fischte das Ding mit einem Weltklasse-Reflex aus dem Toreck, dass die Hypotenuse vor Freude tanzte (32.). Nur 120 Sekunden später hatte Geislingens Tornado Mädel seinen zweiten Treffer des Tages auf dem Schädel, aber sein etwas zu unplatzierter Kopfball aus kurzer Distanz flog am linken Knick vorbei (34.).

Nur vier Minuten nach Wiederbeginn gab es den nächsten Kurzschluss im Sindelfinger System: Der bereits im ersten Durchgang verwarnte VfL-Kicker Raphael Molitor brachte seinen Kontrahenten Mert Özdemir mit einem taktischen Foulspiel zu Fall. Folgerichtig zeigte die souverän leitende Schiedsrichterin Simone Hoffmann dem 29-Jährigen die Gelb-Rote Karte und schickte ihn vorzeitig zum Duschen (49.)

In der 55. Minute tanzte sich Geislingens Wirbelwind Ahmeti filigran durch den blau-weißen Defensivverbund wie Jorge González in seinen besten Zeiten, aber sein „Wilder Gehäuserüttler“ aus zehn Metern und zentraler Position elektrisierte nur das Aluminium und ließ die Blitzortungssysteme Alarm schlagen.

Nur vier Zeigerumdrehungen später packte SCG-Kicker Özdemir den Vorschlaghammer aus und nagelte das Leder aus 18 Metern und halblinker Position unter die Querlatte. Das Ding sprang jedoch von der Torlinie ab und Geislingens Routinier Pascal Volk feuerte den zweiten Ball mit einem spektakulären Volleyschuss aus acht Metern in Field-Goal-Manier über den Kasten (59.).

In der 75. Minute hatte SCG-Kicker Oladimeji Douye Adedapo die Vorentscheidung auf dem Schlappen, aber seine Fackel von der linken Strafraumkante aus wurde von Sindelfingens Torspieler und Brandschutzbeauftragten Bachmann mit einer Glanzparade über den Querbalken gelenkt.

Nur sechs Zeigerumdrehungen später packte Geislingens Standard-Virtuose Özdemir seine Stradivari aus, aber sein mit viel Effet getretener Freistoß aus 20 Metern und halblinker Position fiedelte am linken Knick vorbei und sprang von der Tonleiter ab (81.).

Mit einer perfekt getimten Flanke von links in den Sechzehner der Schwarz-Weißen setzte VfL-Kicker Metehan Kizilagil in der zweiten Minute der Nachspielzeit seinen im Zentrum lauernden und zu luftig verteidigten Mannschaftskollegen Gamuzza perfekt in Szene, der die Kugel jedoch aus 13 Metern am kurzen Pfosten vorbeijagte (90.+2).