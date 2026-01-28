Marcel Landers verlängert: Arminia Klosterhardt setzt auf Vertrauen Arminia Klosterhardt hat den Vertrag mit Marcel Landers vorzeitig verlängert. Damit wird der Bezirksligist auch in die achte Saison mit ihm gehen. von Linus Bien · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Marcel Landes bleibt weiterhin in Klosterhardt – Foto: Bastian Beckers

Marcel Landers wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der DJK Arminia Klosterhardt stehen. In der vergangenen Spielzeit noch aus der Landesliga in die jetzige Bezirksliga Gruppe 6 abgestiegen, glaubt der Verein an den Wiederaufstieg mit Landers. Aktuell bestreitet der Verein die siebte gemeinsame Saison mit Landers und dieses Vertrauen zahlt sich trotz Abstieg aus, denn die Zeichen stehen auf Wiederaufstieg.

Landers weiß wie man aufsteigt Nach fünf Jahren in der Landesliga musste Arminia Klosterhardt den bitteren Schritt zurück in die Bezirksliga gehen. Doch das Vertrauen in Landers blieb auch nach dem Abstieg groß, er hat nämlich in seiner Premierensaison als Cheftrainer bei der DJK gezeigt, dass er eine Mannschaft in die Landesliga führen kann. Zwar konnte die Spielzeit der Corona-Pandemie geschuldet nicht regulär zu Ende geführt werden, doch stand die Mannschaft von Landers zum Zeitpunkt des Abbruchs auf dem zweiten Tabellenplatz. Zur Halbzeit der laufenden Saison sieht es so aus, als könnte der ewige Übungsleiter erneut den Aufstieg perfekt machen. Die sportliche Leitung rund um André Stange erklärt FuPa Niederrhein die vorzeitige Vertragsverlängerung: „Der Hauptgrund, den Vertrag zum jetzigen Zeitpunkt zu verlängern, liegt darin, dass die erste Mannschaft nach dem bitteren Abstieg offensichtlich wieder die Kurve gekriegt hat. Wir sind als Team wieder eine Einheit, wir sind wieder das Aushängeschild des Vereins. Marcel hat großen Anteil daran, dies ist unstrittig", lobt er.