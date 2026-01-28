Marcel Landers verlängert: Arminia Klosterhardt setzt auf Vertrauen

Marcel Landers wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der DJK Arminia Klosterhardt stehen. In der vergangenen Spielzeit noch aus der Landesliga in die jetzige Bezirksliga Gruppe 6 abgestiegen, glaubt der Verein an den Wiederaufstieg mit Landers. Aktuell bestreitet der Verein die siebte gemeinsame Saison mit Landers und dieses Vertrauen zahlt sich trotz Abstieg aus, denn die Zeichen stehen auf Wiederaufstieg.
Nach fünf Jahren in der Landesliga musste Arminia Klosterhardt den bitteren Schritt zurück in die Bezirksliga gehen. Doch das Vertrauen in Landers blieb auch nach dem Abstieg groß, er hat nämlich in seiner Premierensaison als Cheftrainer bei der DJK gezeigt, dass er eine Mannschaft in die Landesliga führen kann. Zwar konnte die Spielzeit der Corona-Pandemie geschuldet nicht regulär zu Ende geführt werden, doch stand die Mannschaft von Landers zum Zeitpunkt des Abbruchs auf dem zweiten Tabellenplatz.
Zur Halbzeit der laufenden Saison sieht es so aus, als könnte der ewige Übungsleiter erneut den Aufstieg perfekt machen. Die sportliche Leitung rund um André Stange erklärt FuPa Niederrhein die vorzeitige Vertragsverlängerung: „Der Hauptgrund, den Vertrag zum jetzigen Zeitpunkt zu verlängern, liegt darin, dass die erste Mannschaft nach dem bitteren Abstieg offensichtlich wieder die Kurve gekriegt hat. Wir sind als Team wieder eine Einheit, wir sind wieder das Aushängeschild des Vereins. Marcel hat großen Anteil daran, dies ist unstrittig“, lobt er.
Dass in Klosterhardt offensichtlich nicht überstürzt gehandelt wird, zeigt sich eben an der Verbindung zwischen Cheftrainer und Verein. Stange erzählt auch, Landers habe ein gutes Händchen für die Jugend, die im Vereins sehr geschätzt wird: „Die Ernte unserer Top-Jugendarbeit einzufahren und immer wieder Jugendspieler in die Senioren zu integrieren, ist eine Hauptaufgabe in unserem Verein. Hierfür ist Marcel der Richtige.“
Stange sieht auch Vorteile aus der aktiven Profi-Karriere seines Trainers, denn Landers hat unter anderem in der 2. Bundesliga bei Rot-Weiß Oberhausen gespielt: „Er lebt den Jungs die Werte vor, mit denen Günter Bruns RWO von der Oberliga in die 2. Bundesliga geführt hat. Zusammenhalt und Teamgedanke, die wichtigsten Attribute im Amateur- wie auch im Profifußball“, betont der sportliche Leiter, der auch schon seit vielen Jahren in dieser Position agiert.
Sportlich wird es in der Rückrunde dann weiter heiß hergehen. Denn das Spitzenfeld ist eng getaktet und bis Tabellenplatz fünf haben alle Teams gewisse Ansprüche den nächsten Schritt in Richtung Landesliga zu gehen. Stange weiß aber auch um die Lage, in der die Mannschaft sich vor Rückrundenauftakt befinden: „Wir sind nach 17 Spielen oben, aber davon können wir uns nichts kaufen. Wer aufsteigen will, wird uns schlagen müssen“, erklärt er angriffslustig. Weiter sagt er: „Wir werden alles in die Waagschale werfen, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, das kann ich garantieren“, und das auch in der Saison 2026/27 mit Marcel Landers in der Aufgabe als Cheftrainer.
Für die Arminia geht der Liga-Alltag am kommenden Sonntag (1. Februar, 15.30 Uhr) vergleichsweise entspannt los. Gegen die Sportfreunde Königshardt sollten die Gastgeber, wie auch schon beim 5:0-Sieg im Hinspiel, keine größeren Probleme haben.
____
____
____
