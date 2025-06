Marcel Kobus weist alle Glückwünsche zurück

Marc Lais: „Ein großer Stein ist vom Herzen gefallen“

Marc Lais vom Trainerduo des SV Au-Wittnau war nach dem 2:1-Heimsieg über Vizemeister Emmendingen „ein großer Stein vom Herzen gefallen“. Denn mit dem Erfolg stellte seine Mannschaft die Bezirksliga-Zugehörigkeit für eine weitere Saison sicher. Die Resultate auf den anderen Plätzen hatten die Hexentäler bereits gehörig unter Druck gesetzt, „daher war es ein megawichtiger Erfolg“, so Lais. „Wir haben alles dafür getan und haben diesmal auch das Glück auf unserer Seite gehabt. Es gab Spiele, in denen wir deutlich mehr Chancen hatten, dafür hatten wir diesmal die bessere Torausbeute.“ Zunächst geriet Au-Wittnau in Rückstand, konnte aber in der 22. Minute durch den Ex-Emmendinger Patrice Wassmer ausgleichen. Den Siegtreffer erzielte Philipp Kaiser in der 66. Minute nach einem sehenswerten Spielzug, wie nicht nur Trainer Lais fand.