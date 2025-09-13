Marcel Kavermann erzielt das Tor des Tages

In einem vorgezogenen Spiel der Bezirksliga traf der SC Melle 03 II am Freitagabend auf den SV Bad Laer. Die bisher zweitbeste Offensive der Liga konnte sich beim SC Melle 03 II nicht entscheidend in Szene setzen. Dafür erzielt Kapitän Marcel Kavermann für den Gastgeber das goldene Tor. Beide Team stehen mit elf Punkten im oberen Mittelfeld der Liga.

Vor der Pause hatte der Gastgeber insgesamt ein kleines Chancenplus; die Gäste bei einem Aluminium-Treffer nach einer halben Stunde Spielzeit allerdings die klarste Tormöglichkeit.

Die Halbzeitführung durch einen Treffer kurz vor der Pause von Marcel Kavermann nach feiner Vorarbeit von Tom Rademacher ging in Ordnung. Nach der Pause das gleiche Bild, der Gastgeber war spielbestimmend und hatte einige Möglickeiten auf 2:0 zu erhöhen. Beide Torhüter zeichneten sich mit guten Leistungen aus. In der Schlußphase drücke der SV Bad Laer noch einmal auf vehement auf den Ausgleich; aber am Ende gegen gut verteidigende Gastgeber erfolglos.