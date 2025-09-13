Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Martin Lührmann
Marcel Kavermann erzielt das Tor des Tages
Zweitbester Angriff der Liga ohne Durchschlagskraft
In einem vorgezogenen Spiel der Bezirksliga traf der SC Melle 03 II am Freitagabend auf den SV Bad Laer. Die bisher zweitbeste Offensive der Liga konnte sich beim SC Melle 03 II nicht entscheidend in Szene setzen. Dafür erzielt Kapitän Marcel Kavermann für den Gastgeber das goldene Tor. Beide Team stehen mit elf Punkten im oberen Mittelfeld der Liga.
Vor der Pause hatte der Gastgeber insgesamt ein kleines Chancenplus; die Gäste bei einem Aluminium-Treffer nach einer halben Stunde Spielzeit allerdings die klarste Tormöglichkeit.
Die Halbzeitführung durch einen Treffer kurz vor der Pause von Marcel Kavermann nach feiner Vorarbeit von Tom Rademacher ging in Ordnung. Nach der Pause das gleiche Bild, der Gastgeber war spielbestimmend und hatte einige Möglickeiten auf 2:0 zu erhöhen. Beide Torhüter zeichneten sich mit guten Leistungen aus. In der Schlußphase drücke der SV Bad Laer noch einmal auf vehement auf den Ausgleich; aber am Ende gegen gut verteidigende Gastgeber erfolglos.
Hielt die "Null" für den SC Melle 03 II - TW Leonard Otrzonsek – Foto: Fupa
"Ich glaube die Zuschauer haben heute ein Bezirksliga-Spiel auf gutem Niveau gesehen aus dem wir aufgrund der Chancenanzahl und der Spielanteile am Ende als der verdiente Sieger hervorgehen. Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft insgesamt sehr zufrieden und freue mich insbesondere, dass wir heute mal wieder zu „Null“ gespielt haben,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Robin Twyrdy (SC Melle 03 II).
"Das war heute im Endeffekt ein verdienter Sieg für die Melleraner, die eine gute Truppe zusammen haben.Leider konnten wir uns nicht so viele Großchancen herausspielen, auch wenn man bei dem Spielstand am Ende noch auf den Lucky Punch hofft. Nächste Woche geht’s dann wieder nach Glandorf, wo wir drei Punkte mit nach Hause nehmen wollen,“ lautet das Statement von Michael Mentrup (Trainer SV Bad Laer).