Marcel Kanitz: Ein Spieltag zum Einrahmen

Ein Spieltag zum Einrahmen: Beim 8:2-Erfolg von GW Etzweiler übertraf Marcel Kanitz einmal mehr alle Erwartungen. Der Torjäger traf gleich sechsmal und führte sein Team damit fast im Alleingang zum Sieg – eine Leistung, die ihm die Auszeichnung als FuPa-Spieler der Woche einbrachte.

„Ehrlich gesagt merkt man das schon nach den ersten ein, zwei Aktionen“, beschreibt Kanitz sein Gefühl während der Partie. „Ich habe früh getroffen, und dann läuft es einfach. Jeder Ball, den man bekommt, fühlt sich gut an, die Mitspieler finden dich, und man hat dieses Selbstvertrauen, dass fast alles klappt. Natürlich ist so ein Tag etwas Besonderes, das passiert nicht oft – aber an diesem Tag hat einfach alles gepasst: das Team, die Stimmung, das Wetter, einfach alles.“ Mit beeindruckenden 243 Toren und 57 Vorlagen in 212 Spielen zählt der 33-Jährige seit Jahren zu den gefährlichsten Angreifern der Region. Auf die Frage nach seinem Erfolgsgeheimnis bleibt er bescheiden: „Ich denke, es ist eine Mischung aus Leidenschaft, Routine und Teamgeist. Ich liebe es einfach, auf dem Platz zu stehen und Tore zu schießen. Aber am Ende hängt viel vom Team ab – ohne die Jungs hinter mir, die mich in Szene setzen, wären die Zahlen nicht möglich.“

Seit rund zehn Jahren – mit einer kurzen Unterbrechung – trägt Kanitz das Trikot von Etzweiler. „GW Etzweiler ist für mich mehr als nur ein Verein, das ist wie eine zweite Familie“, sagt er. „Hier kennt jeder jeden, und man spürt, dass alle mit Herzblut dabei sind, egal ob Spieler, Trainer oder die Leute drumherum. Diese Gemeinschaft macht den Verein aus und ist für mich der Hauptgrund, warum ich schon so lange hier spiele.“