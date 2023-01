Cheftrainer Markus Unger bekommt zusätzliche Unterstützung auf der Trainerbank. – Foto: Imago Images

Marcel Hartmann verstärkt ab sofort Trainer-Team beim VfV Betreuerstab nun optimal aufgestellt - Klassenerhalt hat oberste Priorität!

Verstärkung für das Trainerteam. Ab sofort steigt Marcel Hartmann beim VfV 06 Hildesheim ein. Der 33-Jährige kehrt mit dieser Entscheidung an seine alte Wirkungsstätte zurück. Hildesheim freut sich sehr auf die neue "alte" Zusammenarbeit. Marcel Hartmann spielte in der U19 und später in der Oberliga für die Domstadtelf, wechselte dann zum HSC Hannover und beendete seine Spielerlaufbahn beim SV Bavenstedt. Er übernahm als Trainer die Verantwortung für den SV Einum, hatte dort mehr als vier Jahre maßgeblichen Erfolg an der guten Entwicklung des Vereins. Zuletzt führte er seine Einumer Jungs an die Spitze der Bezirksliga.

Bereits im Sommer gab es Gespräche über eine mögliche künftige Zusammenarbeit mit dem VfV 06 Hildesheim, im Herbst hospitierte Marcel dann zwei Wochen beim Regionalligateam und zum Jahreswechsel verfestigten sich die Wechselwünsche. Marcel Hartmann hat zu Beginn der Woche seine Mannschaft und den Vereinsverantwortlichen beim SV Einum über die Gespräche mit dem VfV 06 informiert, am Donnerstag gab die Vereinsspitze des VfV 06 grünes Licht für diesen winterlichen Trainertransfer. "Die Aufgaben für einen funktionierenden Betreuerstab im gehobenen Regionalligabereich sind enorm gestiegen. Wir freuen uns, Marcel Hartmann von unserem Konzept und der damit verbundenen Entwicklung in Liga 4 überzeugt zu haben", erklärt der VfV 06. Perspektivisch sei Marcel Hartmann, im Hauptberuf Realschullehrer in Himmelsthür, auch für künftige, zusätzliche Jugendförderungsprojekte an der Pottkuhle vorgesehen.