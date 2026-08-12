Marcel Hartel kehrt nach Deutschland zurck

Hannover 96 hat Marcel Hartel verpflichtet. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt von St. Louis City SC aus der amerikanischen Major League Soccer an den Maschsee und erhält einen Dreijahresvertrag. Bei den Roten soll der erfahrene Offensivspieler vor allem mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner Torgefahr für neue Impulse sorgen.
96-Geschäftsführer Jonas Boldt sieht auf der Homepage des Vereins in Hartel die gesuchte Verstärkung: „Wir hatten uns intern klar darauf verständigt, dass wir unsere Mannschaft noch weiter verstärken wollen – das ist uns mit Marcel Hartel gelungen. Er passt mit seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, sehr gut in unsere Mannschaft. Gleichzeitig ist Marcel ein erfahrener Spieler und hat auch mit seiner Persönlichkeit in den letzten Jahren in seinen Mannschaften immer eine wichtige Rolle gespielt.“
Sportdirektor Ralf Becker beschreibt genauer, welche Qualitäten Hartel mitbringt: „Marcel ist ein Spieler, der mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner Entscheidungsfindung genau das Profil mitbringt, das wir gesucht hatten. Er findet Lösungen in engen Räumen, bewegt sich clever zwischen den Linien und ist torgefährlich. Dazu hat er eine hohe Qualität bei Standards. Gerade wenn es darum geht, im letzten Drittel eine Klarheit in die Aktionen zu bringen und in Tore umzumünzen, kann Marcel eine wichtige Rolle einnehmen. Er kennt die Liga, hat mehrfach bewiesen, dass er in erfolgreichen Mannschaften Verantwortung übernehmen kann, und wird uns mit seinem Profil und seiner Erfahrung direkt helfen.“
Hartel bringt reichlich Erfahrung aus dem deutschen Profifußball mit. Dreimal stieg der gebürtige Kölner aus der 2. Bundesliga in die Bundesliga auf: 2019 mit Union Berlin, 2020 mit Arminia Bielefeld und 2024 mit dem FC St. Pauli.
Besonders erfolgreich war seine Zeit bei St. Pauli. In der Aufstiegssaison 2023/24 war Hartel die prägende Figur der Mannschaft. In 33 Zweitligaspielen erzielte er 17 Tore und bereitete 13 weitere vor. Mit insgesamt 30 Torbeteiligungen führte er die ligaweite Topscorerliste an.
Insgesamt absolvierte Hartel 185 Spiele in der 2. Bundesliga. Dabei erzielte er 29 Tore und bereitete 46 weitere Treffer vor. Hinzu kommen 30 Bundesligaeinsätze. In der laufenden MLS-Saison kam er für St. Louis City SC 16-mal zum Einsatz und verbuchte sechs Tore sowie drei Vorlagen.
Auch Hartel selbst blickt mit Vorfreude auf seine Rückkehr nach Deutschland: „Ich habe natürlich genau geschaut, welche Station nach meiner Zeit in der MLS in Deutschland für mich infrage kommt. Die Gespräche mit Hannover 96 waren extrem gut und haben mir genau das Gefühl gegeben, das ich für diesen Schritt gebraucht habe. Ich konnte einerseits ein klares Bild davon gewinnen, wie unser Fußball aussehen soll und welchen Beitrag ich dazu leisten kann. Gleichzeitig komme ich in eine extrem fußballbegeisterte Stadt mit tollen Fans und einem super Stadion. Ich freue mich darauf, dort aufzulaufen und mit unserer Mannschaft hoffentlich viele erfolgreiche Spiele zu erleben.“
Am Mittwoch soll Hartel erstmals mit seinen neuen Teamkollegen trainieren. Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt nicht: Am Sonntag, 16. August, empfängt Hannover 96 um 13.30 Uhr den VfL Wolfsburg zum ersten Heimspiel der laufenden Saison.