Marcel Hartel kehrt nach Deutschland zurck Der 30-jährige Mittelfeldspieler kommt von St. Louis City SC und unterschreibt bei Hannover 96 einen Dreijahresvertrag von red · Heute, 09:42 Uhr · 0 Leser

Hannover 96 hat Marcel Hartel verpflichtet. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt von St. Louis City SC aus der amerikanischen Major League Soccer an den Maschsee und erhält einen Dreijahresvertrag. Bei den Roten soll der erfahrene Offensivspieler vor allem mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner Torgefahr für neue Impulse sorgen.

96-Geschäftsführer Jonas Boldt sieht auf der Homepage des Vereins in Hartel die gesuchte Verstärkung: „Wir hatten uns intern klar darauf verständigt, dass wir unsere Mannschaft noch weiter verstärken wollen – das ist uns mit Marcel Hartel gelungen. Er passt mit seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, sehr gut in unsere Mannschaft. Gleichzeitig ist Marcel ein erfahrener Spieler und hat auch mit seiner Persönlichkeit in den letzten Jahren in seinen Mannschaften immer eine wichtige Rolle gespielt.“ Sportdirektor Ralf Becker beschreibt genauer, welche Qualitäten Hartel mitbringt: „Marcel ist ein Spieler, der mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner Entscheidungsfindung genau das Profil mitbringt, das wir gesucht hatten. Er findet Lösungen in engen Räumen, bewegt sich clever zwischen den Linien und ist torgefährlich. Dazu hat er eine hohe Qualität bei Standards. Gerade wenn es darum geht, im letzten Drittel eine Klarheit in die Aktionen zu bringen und in Tore umzumünzen, kann Marcel eine wichtige Rolle einnehmen. Er kennt die Liga, hat mehrfach bewiesen, dass er in erfolgreichen Mannschaften Verantwortung übernehmen kann, und wird uns mit seinem Profil und seiner Erfahrung direkt helfen.“

Drei Aufstiege in die Bundesliga Hartel bringt reichlich Erfahrung aus dem deutschen Profifußball mit. Dreimal stieg der gebürtige Kölner aus der 2. Bundesliga in die Bundesliga auf: 2019 mit Union Berlin, 2020 mit Arminia Bielefeld und 2024 mit dem FC St. Pauli. Besonders erfolgreich war seine Zeit bei St. Pauli. In der Aufstiegssaison 2023/24 war Hartel die prägende Figur der Mannschaft. In 33 Zweitligaspielen erzielte er 17 Tore und bereitete 13 weitere vor. Mit insgesamt 30 Torbeteiligungen führte er die ligaweite Topscorerliste an.