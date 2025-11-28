Marcel Demircan tippt Spieltag 13: "Zu Hause kaum zu schlagen"

Zur Saison 2021/22 kehrte Demircan zu den Sportfreunden Düren zurück. Nach zwei Jahren als Co-Trainer übernahm er das Amt des Cheftrainers. In der vergangenen Saison gelang ihm mit dem Meistertitel in der Landesliga Staffel 2 der Aufstieg in die Mittelrheinliga. Neben seiner Trainerarbeit im klassischen Fußball war der gebürtige Dürener auch in der Kleinfeldliga „Baller League“ aktiv. Dort betreute er von Season 1 bis 3 das Team von Calcio Berlin.

Marcel Demircan verbrachte einen großen Teil seiner fußballerischen Laufbahn bei Viktoria Arnoldsweiler, ehe es den heute 36-Jährigen für eine Saison zum TuS Langerwehe zog. Anschließend schloss er sich in der Spielzeit 2016/17 den Sportfreunden Düren an. Der Inhaber der UEFA-B-Lizenz sammelte seine ersten Erfahrungen an der Seitenlinie als Co-Trainer beim Stadtrivalen 1. FC Düren II, wo er zwischen 2018 und 2020 in der Landesliga tätig war.

FC Wegberg-Beeck - SpVg Frechen 20 Es treffen zwei erfahrene Trainer aufeinander – Albert Deuker gegen Okan Tamer Özbay, beide fest in der Mittelrheinliga verankert. Wegberg ist für mich aktuell die formstärkste Mannschaft der Liga. Frechen bleibt dagegen im bekannten Rhythmus: zwei Spiele gewinnen, eins verlieren. Da Beeck zudem zu Hause spielt und ein starkes Momentum entwickelt hat, tippe ich auf einen Heimsieg. ⚽ mein Tipp: 2:1

Sportfreunde Düren - SV Bergisch Gladbach 09

Hier treffen zwei Trainer aufeinander, die sich gut kennen – sowohl vom Platz als auch aus der Baller League. Tabellenführer gegen Vorletzten – die Vorzeichen sind klar. Alles spricht für Bergisch Gladbach. Aber: Wir bereiten uns unter der Woche nicht auf Niederlagen vor, und mein Team trainiert nicht, um zu verlieren. Bergisch geht in Führung, wir machen in der letzten Minute da Tor und nehmen den Punkt mit.

⚽ mein Tipp: 1:1

SpVg Porz - SSV Merten

Ich erwarte ein torreiches Spiel. Porz ist immer für viele Treffer gut, aber Merten erscheint mir im Moment schlicht zu stark. Porz wird in Führung gehen und Merten die Partie spät dreht.

⚽ mein Tipp: 2:4

SV Eintracht Hohkeppel - SC Fortuna Köln II

Fortuna Köln ist aktuell sehr stabil, in der Formtabelle weit oben, seit Wochen ungeschlagen.

Aber Hohkeppel kommt mit dem 7:0 gegen uns komplett in Fahrt – zu Hause kaum zu schlagen. Ich rechne mit vielen Toren, denn auch uns hat Hohkeppel defensiv einiges angeboten.

⚽ mein Tipp: 4:2

TuS Blau-Weiß Königsdorf - 1. FC Düren

Königsdorf hat uns im direkten Duell beeindruckt – eine starke Mannschaft. Düren ist für mich eines der Topteams – vielleicht das Überraschungsteam – der Hinrunde: laufstark, willig, spielfreudig. Ich glaube, Düren macht Königsdorf das Leben schwer und es endet 1:1 – ein gerechtes Unentschieden.

⚽ mein Tipp: 1:1

SSV Bornheim - FC Pesch

Bornheim ist zu Hause extrem schwer zu bespielen. Sie wissen genau, was sie tun und nutzen ihre Stärken konsequent. Pesch setzt hier und da Ausrufezeichen, weniger über Punkte, mehr über einzelne Ergebnisse. Auch wenn uns das sportlich weh tun wird, weil wir in Reichweite liegen, tippe ich auf einen Heimsieg.

⚽ mein Tipp: 3:1

Siegburger SV 04 - VfL Vichttal

Für mich das Top-Spiel des Wochenendes. Alex Otto – ein erfahrener Hund – wird Avramovic das Leben schwer machen. Trotz des Star-Ensembles von Vichttal glaube ich an ein torreiches Unentschieden.

⚽ mein Tipp: 3:3

FC Teutonia Weiden - FC Hennef 05

Ein Spiel auf absoluter Augenhöhe und deshalb sehr schwer zu tippen. Hennef ist aktuell etwas besser drauf, aber auswärts ist das ein anderes Spiel.

⚽ mein Tipp: 2:2