🖤❤️ Marcel Delsemmé sorgt für Kreativität im Mittelfeld

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/2027 begrüßen: Marcel Delsemmé verstärkt künftig das Mittelfeld der Schwarz-Roten. Der 28-Jährige ist rechtsfüßig und bringt bereits reichlich Erfahrung aus dem Amateurfußball im Aachener Raum mit.

In seiner bisherigen Laufbahn sammelte Marcel 108 Spiele, erzielte 38 Tore und bereitete 62 Treffer vor. Auch in den vergangenen beiden Spielzeiten machte er mit starken Offensivwerten auf sich aufmerksam und zeigte, dass er aus dem Mittelfeld heraus Akzente setzen kann.